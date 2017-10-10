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СК возбудил дело по факту распространения вируса ящура в Башкирии

Происшествия
10 октября, 11:00 UTC+3 УФА УФА 10, октября. /ТАСС

По версии следствия, вирусное заболевание распространилось из-за нарушения ветеринарных норм и правил

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УФА, 10 октября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту распространения вируса ящура в Туймазинском районе Башкирии, сообщила во вторник старший помощник руководителя СУ СК РФ по республике Светлана Абрамова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 249 УК РФ ("Нарушение ветеринарных правил")", - сказала она.

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По версии следствия, со второй половины сентября по 5 октября из-за нарушения ветеринарных норм и правил был внесен источник вирусной болезни - ящура в селах Туймазинского района. Дальше заболевания распространилось, им оказались заражены более 100 голов крупного и мелкого рогатого скота, отметила Абрамова.

Ранее сообщалось, что из-за заболевания животных в Туймазинском районе Башкирии введен режим ЧС, объявлен карантин. Очаги заболевания были выявлены на территории крестьянско-фермерского хозяйства "Нур", а также селах Ярмухаметово и Урмекево. Власти Башкирии направят минимум 35-40 млн рублей на ликвидацию последствий вируса. Заболевание зафиксировано в регионе впервые за 40 лет.

Ящур - острое вирусное заболевание парнокопытных животных, которое вызывает один из вариантов вируса типов Азия-1, О, САТ (1, 2, 3). Быстро распространяется среди животных, в том числе воздушно-капельным путем. Люди могут инфицироваться, употребляя сырое молоко больных животных и продукты его переработки.

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