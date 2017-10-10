СК возбудил дело по факту распространения вируса ящура в Башкирии

Бывший губернатор Ивановской области Павел КоньковБиографии и справки 10 октября, 11:43
Ватутин: Минспорт Турции посодействует в получении виз американским баскетболистам ЦСКАСпорт 10 октября, 11:36
Росавтодор в 2018 году направит на ремонт и содержание дорог более 533 млрд рублейЭкономика и бизнес 10 октября, 11:31
Платные парковки мэрия Новосибирска построит без участия инвестораСибирь 10 октября, 11:22
Минтранс вводит в эксплуатацию новый центр управления полетами воздушных судов в МосквеЭкономика и бизнес 10 октября, 11:09
Сибирские археологи нашли в Дагестане более 300 артефактов возрастом около 400 тыс. летНаука 10 октября, 11:09
Федеральная грузовая компания за 9 месяцев увеличила перевозки на 13%, до 151 млн тТранспорт 10 октября, 11:01
"Ъ": погрузка и грузооборот РЖД до 2025 г. могут увеличиться на 2,2% и 3,1% соответственноТранспорт 10 октября, 10:47
В Сирии при взлете разбился российский Су-24Армия и ОПК 10 октября, 10:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УФА, 10 октября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту распространения вируса ящура в Туймазинском районе Башкирии, сообщила во вторник старший помощник руководителя СУ СК РФ по республике Светлана Абрамова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 249 УК РФ ("Нарушение ветеринарных правил")", - сказала она.
По версии следствия, со второй половины сентября по 5 октября из-за нарушения ветеринарных норм и правил был внесен источник вирусной болезни - ящура в селах Туймазинского района. Дальше заболевания распространилось, им оказались заражены более 100 голов крупного и мелкого рогатого скота, отметила Абрамова.
Ранее сообщалось, что из-за заболевания животных в Туймазинском районе Башкирии введен режим ЧС, объявлен карантин. Очаги заболевания были выявлены на территории крестьянско-фермерского хозяйства "Нур", а также селах Ярмухаметово и Урмекево. Власти Башкирии направят минимум 35-40 млн рублей на ликвидацию последствий вируса. Заболевание зафиксировано в регионе впервые за 40 лет.
Ящур - острое вирусное заболевание парнокопытных животных, которое вызывает один из вариантов вируса типов Азия-1, О, САТ (1, 2, 3). Быстро распространяется среди животных, в том числе воздушно-капельным путем. Люди могут инфицироваться, употребляя сырое молоко больных животных и продукты его переработки.