Первая гумпомощь отправлена в зону карантина из-за ящура в Туймазинском районе Башкирии

УФА, 12 октября. /ТАСС/. Первая партия гуманитарной помощи отправлена в зону карантина из-за ящура в Туймазинский район Башкирии. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства республики.

"Для многодетных и малоимущих семей Туймазинского района, проживающих в зоне карантина, объявленного в связи со вспышкой ящура, доставлена первая партия гуманитарной помощи. Был отправлен автомобиль "Газель", загруженный ультрапастеризованным молоком. Сто пакетов безвозмездно розданы нуждающимся", - говорится в сообщении.

По поручению главы Башкирии Рустэма Хамитова, с 9 октября также начались первые выплаты многодетным и малообеспеченным семьям на карантинной территории в размере 5 тыс. рублей на неотложные нужды, в том числе на покупку молочной продукции. Сейчас такую помощь уже получили 89 семей.

В общей сложности карантин продлится 21 день, добавили в правительстве.

Ранее сообщалось, что из-за заболевания животных в Туймазинском районе Башкирии введен режим ЧС, объявлен карантин. Очаги заболевания были выявлены на территории крестьянско-фермерского хозяйства "Нур", а также селах Ярмухаметово и Урмекево.

Власти Башкирии направят минимум 35-40 млн рублей на ликвидацию последствий вируса, сообщил ранее глава региона Рустэм Хамитов, отметив, что заболевание зафиксировано в регионе впервые за 40 лет.

Ящур - острое вирусное заболевание парнокопытных животных, которое вызывает один из вариантов вируса типов Азия-1, О, САТ (1, 2, 3). Быстро распространяется среди животных, в том числе воздушно-капельным путем. Люди могут инфицироваться, употребляя сырое молоко больных животных и продукты его переработки.