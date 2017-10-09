Башкирия направит порядка 40 млн руб. на ликвидацию последствий вируса ящура

Володин назвал Васильева твердым человеком, способным отстаивать интересы РФПолитика 9 октября, 14:33
Управление телеканалом "Матч ТВ" передано субхолдингу ГПМ РТВСпорт 9 октября, 14:28
Руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей НеверовБиографии и справки 9 октября, 14:20
Единороссы избрали Тимофееву вице-спикером Госдумы вместо ВасильеваПолитика 9 октября, 14:16
Около 500 жителей севера Красноярского края обучатся мастерству резьбы по костиОбщество 9 октября, 14:11
Локомотивный парк Калининградской желдороги полностью обновят к ЧМ-2018Транспорт 9 октября, 14:00
Прокуратура проверит авиакомпании из-за участившихся задержек рейсов в Московском авиаузлеТранспорт 9 октября, 13:53
В Приэльбрусье летом 2018 года появится экотропа между поляной Нарзанов и поляной ЧегетСеверный Кавказ 9 октября, 13:46
Сергей Неверов избран руководителем фракции "Единая Россия" в ГосдумеПолитика 9 октября, 13:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УФА, 9 октября. /ТАСС/. Власти Башкирии направят минимум 35-40 млн рублей на ликвидацию последствий вируса ящура, вспышка которого произошла на прошлой неделе в Туймазинском районе республики. Об этом сообщил в понедельник глава региона Рустэм Хамитов, отметив, что заболевание зафиксировано в Башкирии впервые за 40 лет.
"Даже сравнительно небольшая ситуация, сложившаяся в Туймазмнском районе, потребует минимум 35-40 млн рублей для ликвидации", - сказал он на оперативном совещании.
"Я дал распоряжение выделить малообеспеченным и многодетным семьям по 5 тыс. рублей с сегодняшнего дня для того, чтобы можно было компенсировать покупку молока, продуктов питания, чего лишились семьи. И надо приступать к полномасштабной выплате денег за ущерб, который нанесен нашим домохозяйствам - 130 рублей за килограмм живого веса", - добавил Хамитов.
Ранее сообщалось, что из-за заболевания животных в Туймазинском районе Башкирии введен режим ЧС, объявлен карантин. Следственное управление СК РФ по республике проводит проверку по факту обнаружения вируса. Очаги заболевания были выявлены на территории крестьянско- фермерского хозяйства "Нур", а также селах Ярмухаметово и Урмекево.
Ящур - острое вирусное заболевание парнокопытных животных, которое вызывает один из вариантов вируса типов Азия-1, О, САТ (1, 2, 3). Быстро распространяется среди животных, в том числе воздушно-капельным путем. Люди могут инфицироваться, употребляя сырое молоко больных животных и продукты его переработки.