Башкирия направит порядка 40 млн руб. на ликвидацию последствий вируса ящура

УФА, 9 октября. /ТАСС/. Власти Башкирии направят минимум 35-40 млн рублей на ликвидацию последствий вируса ящура, вспышка которого произошла на прошлой неделе в Туймазинском районе республики. Об этом сообщил в понедельник глава региона Рустэм Хамитов, отметив, что заболевание зафиксировано в Башкирии впервые за 40 лет.

"Даже сравнительно небольшая ситуация, сложившаяся в Туймазмнском районе, потребует минимум 35-40 млн рублей для ликвидации", - сказал он на оперативном совещании.

"Я дал распоряжение выделить малообеспеченным и многодетным семьям по 5 тыс. рублей с сегодняшнего дня для того, чтобы можно было компенсировать покупку молока, продуктов питания, чего лишились семьи. И надо приступать к полномасштабной выплате денег за ущерб, который нанесен нашим домохозяйствам - 130 рублей за килограмм живого веса", - добавил Хамитов.

Ранее сообщалось, что из-за заболевания животных в Туймазинском районе Башкирии введен режим ЧС, объявлен карантин. Следственное управление СК РФ по республике проводит проверку по факту обнаружения вируса. Очаги заболевания были выявлены на территории крестьянско- фермерского хозяйства "Нур", а также селах Ярмухаметово и Урмекево.

Ящур - острое вирусное заболевание парнокопытных животных, которое вызывает один из вариантов вируса типов Азия-1, О, САТ (1, 2, 3). Быстро распространяется среди животных, в том числе воздушно-капельным путем. Люди могут инфицироваться, употребляя сырое молоко больных животных и продукты его переработки.