В Татарстане организованы специальные посты на границе с Башкирией из-за вируса ящура

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КАЗАНЬ, 7 октября. /ТАСС/. Ветеринары и ГИБДД Татарстана организовали специальные посты на границе с Башкирией из-за вспышки вируса ящура в соседней республике, сообщила в субботу пресс-служба главного управления ветеринарии кабинета министров Татарстана.
"Ветеринарными инспекторами республики совместно с сотрудниками ГИБДД на границе с очагом вируса ящура организованы круглосуточные посты. В целях недопущения заразного вируса на территорию Татарстана ни одна техника не должна проходит без санитарной обработки", - сказано в сообщении.
Как сообщал ТАСС, из-за заболевания животных в Туймазинском районе Башкирии введен режим ЧС, объявлен карантин. Следственное управление СК РФ по республике проводит проверку по факту ЧП.
Ящур - острое вирусное заболевание парнокопытных. Быстро распространяется среди животных, в том числе воздушно-капельным путем. Люди могут инфицироваться, употребляя сырое молоко больных животных и продукты его переработки.