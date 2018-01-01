Как Севастополь встречает Новый год

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 января. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Сотни жителей и гостей Севастополя пришли в новогоднюю ночь на площадь имени Павла Нахимова, чтобы встретить 2018 год в атмосфере русской зимы среди персонажей XIX века и послушать новогодний концерт, главным событием которого станет песенный баттл участников популярного телешоу "Голос", передает корреспондент ТАСС.

"Мы каждый год приходим на Нахимова в новогоднюю ночь. Просто нравится быть среди людей, испытывать общую радость, и для нас точно лучше веселиться на площади, чем сидеть за столом. Хотя сегодня дождь, мы все равно решили прийти сюда", - говорит Марина, которая пришла на площадь с мужем и двумя детьми. Дети катаются на горке с искусственным щеточным покрытием, установленной на площади.

Катание со снежной горки - традиционная русская народная зимняя забава, которой севастопольские дети почти не знают, ведь снег в южном городе выпадает всего несколько раз за зиму и сразу тает. Температура воздуха в городе составляет около 10 градусов тепла. "Мы решили дать возможность детям, которой здесь никогда не было, и построили большую горку", - говорит помощник губернатора Севастополя Олег Беркович.

Он рассказывает, что в Севастопольском художественном музее им. М. П. Крошицкого есть картина, на которой художник изобразил севастопольских детей, катающихся с горки. Именно эта картина вдохновила организаторов праздника, который, по их задумке, должен стать воплощением традиционного русского Нового года в южном городе.

Они отказались от синтетического льда в пользу щеточного покрытия, поскольку такой лед тает при температуре выше 15 градусов, зато щеточное покрытие можно использовать круглый год. После Нового года горка переедет в один из парков Севастополя, чтобы радовать детей не только зимой.

Окунуться в историю

Площадь имени Нахимова к Новому году превратилась одновременно в концертную площадку и в праздничную ярмарку, где можно встретить горожан в костюмах XIX века: нарядных дам в обществе кавалеров во фраках, русских офицеров, здесь же - торговцы-коробейники, купцы, крестьяне, разночинцы.

Торговка леденцами кричит: "Эй, барин! Замоли скорее грех и купи конфет для всех!". Это Елена Гусейнова, бухгалтер из Севастополя, которую друзья пригласили необычно отметить Новый год, и в итоге она оказалась в роли коробейницы XIX века. А обращается она к русскому офицеру, прогуливающемуся с нарядной дамой по площади. В роли этой барышни XIX века - Дарья Исаева, реконструктор из Москвы.

"Мне очень интересно встретить Новый год не в Москве, а в теплом Севастополе, вот и приехала по приглашению Военно-исторического клуба", - поясняет Дарья. По ее словам, задача дамы позапрошлого века состоит в том, чтобы не давать современным горожанам загрустить в новогоднюю ночь.

Неподалеку гусары поют песни под гитару и разливают шампанское, а рядом звучат народные песни, чеканщик предлагает всем желающим изготовить памятную новогоднюю монету, артисты проводят конкурсы и викторины. За порядком на празднике следят солдаты эпохи Крымской войны (1853-1856 годы). "Наша задача - смотреть, чтобы никто не выпил лишнего, и вообще за порядком", - поясняет реконструктор из Севастополя Константин Андреев.

Новогодний баттл участников "Голоса"

Сразу после наступления Нового года горожан ждет музыкальный баттл между участниками популярного телешоу "Голос". По приглашению организаторов в Севастополь приехали певцы Олег Сидоров, Дима Вебер, Анастасия Белявская, Стас Море, Алиса Данелия и Ксения Миляева.

"Мы будем исполнять авторские песни, кавер-версии российских и зарубежных хитов и, конечно, новогодние песни. Наша задача - плавно перевести атмосферу праздника из антуража XIX века в наши дни и устроить нечто похожее на музыкальный баттл", - рассказал Сидоров.

По его словам, для многих участников концерта Севастополь давно стал родным городом, и многие приехали не в первый раз. "Уже несколько лет как Севастополь стал для меня вторым домом, я, наверное, в десятый раз приезжаю. Это тот момент, когда ты попадаешь однажды в город абсолютно случайно, и тебе в нем становится хорошо и уютно, поэтому я согласился, не раздумывая", - поясняет Олег.

Концерт продлится до 02:00 (мск), но на этом, конечно, праздник на площади Нахимова не закончится, и, как говорят сами горожане, многие из них собираются гулять до утра.