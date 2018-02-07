Авиакомпания "Азимут" начнет выполнять рейсы из Грозного в Ростов-на-Дону и Москву

ГРОЗНЫЙ, 7 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" в апреле 2018 года начнет выполнять рейсы из Грозного в Ростов-на-Дону и Москву на новейшем российском ближнемагистральном пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100, сообщил ТАСС министр транспорта и связи Чечни Рамзан Черхигов.

"Запуск новых направлений связан с рядом причин. Во-первых, за прошедший год наблюдается значительное увеличение туристов и представителей бизнеса из Ростова-на-Дону. Во-вторых, запуск нового авиарейса в Москву призван снизить действующие тарифы для пассажиров путем создания конкуренции на рынке воздушных пассажироперевозок", - отметил глава ведомства.

О новом маршруте в Грозный накануне объявила и авиакомпания Air Arabia из ОАЭ. Первый авиарейс в столицу Чечни будет совершен 20 апреля из международного аэропорта эмирата Шарджа, полеты будут осуществляться трижды в неделю.

Как сообщалось ранее, в апреле-мае 2018 года также планируется запустить новые прямые рейсы между Грозным и городами Сочи и Симферополь.