Саратовцы почтили память Олега Табакова

САРАТОВ, 13 марта. /ТАСС/. Саратовцы несут цветы к памятнику знаменитого земляка Олега Табакова. Во вторник здесь прошла стихийная акция - несколько десятков человек пришли к монументу, возложили цветы и почтили память Табакова минутой молчания, передает корреспондент ТАСС с места события.

В числе тех, кто пришел к монументу, были работники и ветераны сферы искусств, жители города и представители власти, в том числе глава Саратова Михаил Исаев, министр культуры области Татьяна Гаранина, директор саратовского академического театра оперы и балета Алексей Комаров. Каждый из участников возложил цветы к подножию памятника - композиция представляет собой две бронзовые фигуры, одна из которых посвящена ранней киноработе Табакова - юноше Олегу Савину из фильма "Шумный день", а вторая - знаменитому коту Матроскину, которого озвучивал артист. Затем началась минута молчания в память об актере.

"Сейчас не время говорить громкие речи или делать заявления. Мы все собрались здесь чтобы просто вспомнить Олега Табакова и его работы. Светлая ему память", - сказала одна из участников акции, местная жительница Нина Азирова.

Из биографии Табакова

Олег Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года в семье врачей. Уехав из родного города, в 1953 году поступил в Школу-студию МХАТ и стал артистом. Несколько лет работал актером в "Современнике", после ухода Олега Ефремова во МХАТ стал директором этого театра. Потом были создание собственного театра - "Табакерки", пост ректора в Школе-студии МХАТ и, наконец, руководство МХТ имени Чехова, который он возглавлял более 15 лет.

Табаков снялся более чем в 100 фильмах, количество театральных постановок также приближалось к этому числу. Среди самых известных картин с участием актера - "Шумный день" (1960), "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Москва слезам не верит" (1979).

В конце 2015 года на 80-летие артиста в Саратове установили монумент, посвященный Табакову. Городская скульптура расположена в сквере в центре города рядом с Саратовским академическим театром оперы и балета, через дорогу - Дворец пионеров, где Табаков в детские годы занимался в театральном кружке "Молодая гвардия".