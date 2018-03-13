Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Саратовцы почтили память Олега Табакова

В стране
13 марта, 10:39 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 13, марта. /ТАСС

Жители возложили цветы к памятнику знаменитого земляка

Поделиться
Материал из 1 страницы

САРАТОВ, 13 марта. /ТАСС/. Саратовцы несут цветы к памятнику знаменитого земляка Олега Табакова. Во вторник здесь прошла стихийная акция - несколько десятков человек пришли к монументу, возложили цветы и почтили память Табакова минутой молчания, передает корреспондент ТАСС с места события.

В числе тех, кто пришел к монументу, были работники и ветераны сферы искусств, жители города и представители власти, в том числе глава Саратова Михаил Исаев, министр культуры области Татьяна Гаранина, директор саратовского академического театра оперы и балета Алексей Комаров. Каждый из участников возложил цветы к подножию памятника - композиция представляет собой две бронзовые фигуры, одна из которых посвящена ранней киноработе Табакова - юноше Олегу Савину из фильма "Шумный день", а вторая - знаменитому коту Матроскину, которого озвучивал артист. Затем началась минута молчания в память об актере.

Смотрите также

Люди несут цветы к МХТ им. Чехова в память об Олеге Табакове

"Сейчас не время говорить громкие речи или делать заявления. Мы все собрались здесь чтобы просто вспомнить Олега Табакова и его работы. Светлая ему память", - сказала одна из участников акции, местная жительница Нина Азирова.

Из биографии Табакова

Олег Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года в семье врачей. Уехав из родного города, в 1953 году поступил в Школу-студию МХАТ и стал артистом. Несколько лет работал актером в "Современнике", после ухода Олега Ефремова во МХАТ стал директором этого театра. Потом были создание собственного театра - "Табакерки", пост ректора в Школе-студии МХАТ и, наконец, руководство МХТ имени Чехова, который он возглавлял более 15 лет.

Табаков снялся более чем в 100 фильмах, количество театральных постановок также приближалось к этому числу. Среди самых известных картин с участием актера - "Шумный день" (1960), "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978), "Москва слезам не верит" (1979).

В конце 2015 года на 80-летие артиста в Саратове установили монумент, посвященный Табакову. Городская скульптура расположена в сквере в центре города рядом с Саратовским академическим театром оперы и балета, через дорогу - Дворец пионеров, где Табаков в детские годы занимался в театральном кружке "Молодая гвардия".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Умер Олег Табаков Саратовская область
Персоны
Табаков, Олег Павлович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
2
Ставка на ужесточение, или зачем британский премьер грозит Москве
3
Умер Олег Табаков
4
Биография Олега Табакова
5
Директор "Современника" прокомментировал поведение Михаила Ефремова на гастролях в Самаре
6
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
7
"Берегите детей от плохих затей"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама