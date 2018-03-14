Эксперты: открытие Крымского моста приведет к росту турпотока на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Республика Крым в случае досрочного открытия транспортного перехода через Керченский пролив к курортному сезону может рассчитывать на рост туристического потока в сравнении с 2017 годом, когда на фоне возобновления авиасообщения с Турцией регион потерял часть отдыхающих. Такое мнение в среду высказали ТАСС эксперты туристической отрасли.

Президент России Владимир Путин, общаясь в среду со строителями Крымского моста, не исключил, что движение автомобилей по транспортному переходу через пролив откроют раньше планировавшегося на декабрь срока. Руководитель компании "Стройгазмонтаж", которая является генеральным подрядчиком строительства моста, Аркадий Ротенберг, в свою очередь, доложил, что автомобильная часть строящегося моста может быть сдана уже после 9 мая 2018 года. Ввести в эксплуатацию железнодорожной части моста планируют в конеце 2019 года.

Глава Крыма Сергей Аксенов после этого заявил, что в перспективе ожидает увеличение турпотока в регион до 8-10 млн человек. Ранее сообщалось, что в прошлом году турпоток в республику на фоне открытия для туристов Турции снизился на 3,2% - до 5,39 млн человек. В 2016 году Крым принял 5,6 млн отдыхающих, а в 2015 году - 4,6 млн.

Рост турпотока и конец очередям на переправе

Большинство опрошенных экспертов туротрасли уверены, что открытие Крымского моста позитивно отразится на курортном сезоне 2018 года, поскольку за счет интереса россиян к новому транспортному объекту увеличится турпоток на полуостров. Кроме того, отдыхающим уже не придется волноваться по поводу работы Керченской переправы, которая в настоящее время является единственной автотранспортной артерией между Крымом и остальной частью России, но не работает в случае тумана или шторма.

"Если он [Крымский мост] откроется до начала высокого курортного сезона, турпоток только в этом году вырастет на 700 тыс. - 1 млн человек [в сравнении с 2017 годом]. Самое главное - раз и навсегда закончатся мучения с паромной переправой: ожидания в очередях, пересадки и так далее. Это для нас как бальзам на душу, потому что, когда возникает шторм, водители вынуждены стоять и ждать возобновления работы переправы", - рассказал ТАСС председатель комитета Госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

СПЕЦПРОЕКТ Крымский мост: главные факты о стройке века В декабре 2018 года первый автомобиль должен проехать по мосту через Керченский пролив

Рост турпотока в Крым в 2018 году после открытия автомобильной части моста прогнозирует и замгендиректора туроператора "Кандагар" Эвелина Руснак. "Рост однозначно будет. <…> Не думаю, что поток увеличится сразу в разы, но какая-то часть туристов к нам приедет однозначно", - сказала собеседница агентства.

Как и Черняк, она также обратила внимание, что открытие моста для движения автомобилей снижет логистические ограничения при поездке туристов в Крым. "Хотя у нас и паромная переправа работала хорошо и почти без сбоев, тем не менее погрузка-выгрузка, сама переправа всегда занимала [для автомобилей] примерно два часа. <...> Сейчас люди смогут сесть на свои автомобили и приехать в Крым, минуя переправу", - отметил Руснак.

По мнению главы парламентского комитета, как минимум половина россиян захочет хотя бы раз проехать по Крымскому мосту. "Открытие моста символично. Плюс та инженерная мысль, то, как он собирался, заставит большинство людей хотя бы раз по нему проехать. Я думаю, что такое желание возникнет у половины населения России", - уверен Черняк.

Как изменятся туристические направления

Эксперты также уверены, что открытие Крымского моста изменит направления туристических потоков на полуострове. По их словам, если сейчас среди отдыхающих большей популярностью пользуется южный берег Крыма, то после ввода моста турпоток вырастет в первую очередь на востоке региона.

"Я думаю, что эта сторона [восток Крыма] получит свой поток", - сказала ТАСС председатель республиканской общественной организации "Комитет по курортно-туристической и выставочной деятельности в Крыму" Мария Мальгина.

Вместе с тем она отметила, что необходимо также решать вопросы с повышением качества дорог внутри полуострова, что приведет больше туристов в его западную часть.

"Возьмем Черноморский район [западное побережье Крыма]. У людей [владельцев гостиничного бизнеса] цена ниже некуда - 1200 рублей с трехразовым питанием за полноценный номер со всеми удобствами. <...> При этом исходя из транспортной логистики они уже несколько сезонов стоят пустые", - отметила эксперт.

В настоящее время на полуострове строится федеральная трасса "Таврида", которая соединит Крымский мост с Севастополем и разгрузит транспортные артерии в регионах.

Стройка века

Мост в Крым - самый протяженный в России и один из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей пятикилометровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун и выходит на крымский берег. Мост включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов.

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Общая стоимость проекта (в ценах соответствующих лет) составляет 227,92 млрд рублей. В нее входят затраты подрядчика проекта ООО "Стройгазмонтаж" и затраты заказчика строительства ФКУ Упрдор "Тамань".