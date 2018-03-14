Ротенберг: автомобильная часть Крымского моста может быть сдана после 9 мая

Председатель совета директоров ООО "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг (третий слева) и президент РФ Владимир Путин во время осмотра готового участка автодорожной части Крымского моста © EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

КРЫМСКИЙ МОСТ, 14 марта. /ТАСС/. Часть строящегося Крымского моста, предназначенная для движения автомобилей, могут сдать после 9 мая. Об этом журналистам сообщил руководитель компании "Стройгазмонтаж", которая является генеральным подрядчиком строительства, Аркадий Ротенберг.

Строители будут готовы сдать автомобильную часть Крымского моста "после 9 мая", сказал он.

Ранее досрочный ввод в эксплуатацию моста не исключил президент России Владимир Путин, который посетил стройку. Он пообещал строителям приехать на открытие моста.

СПЕЦПРОЕКТ Крымский мост: главные факты о стройке века В декабре 2018 года первый автомобиль должен проехать по мосту через Керченский пролив

"Это проект, который пытались реализовать еще при царе-батюшке: начинали, уже готовились к проектным работам, Первая Мировая война на дала этим планам реализоваться", - напомнил Путин в беседе с рабочими. "Потом в 1930-е годы пытались - тоже не смогли, и позже тоже пытались - ничего не получилось, а у вас получилось", - обратился он к строителям, поздравив их с хорошей работой.

"Надеюсь, еще будет возможность поздравить вас с окончанием строительства всего комплекса" - добавил президент, получив в ответ приглашение приехать на открытие автомобильного движения. "Постараюсь приехать!" - пообещал он.

Работы по строительству

В ходе осмотра Ротенберг доложил Путину, что "в декабре 2018 года [автомобильная] дорога должна открываться, но в мае будет готова". "Хотелось бы, конечно, чтобы люди могли уже в летний сезон воспользоваться", - отметил глава государства.

При этом президент обратил внимание на то, что "еще нужны подъездные пути, чтобы дорожники там поработали как следует". "Я вам могу сказать, что это [масштаб строительства] впечатляет, получается у вас здорово", - обратился Путин к строителям. По его оценке, Крымский мост - "уникальное сооружение не только для нашей страны". Глава государства удивился, что с некоторыми операциями строителям удалось справиться буквально за считаные часы. "Надеюсь, что все будет доведено до конца, как положено, в срок или даже раньше срока", - сказал он, отметив, что при этом нужно обязательно обеспечить надлежащее качество работ.

По его словам, "осталось только дооборудовать автомобильную дорогу, положить асфальтобетон, разметку сделать - это уже не самая сложная работа". "Во второй части [работ по строительству железнодорожной части моста] еще предстоит многое сделать ", - заметил президент. Ввод в эксплуатацию железнодорожной части моста планируется на конец 2019 года.

Путин поблагодарил строителей за работу, обратив внимание, что они прибыли из многих регионов России на эту стройку.