Ремонт трассы Новороссийск - Джубга улучшит сообщение с Крымским мостом

КРАСНОДАР, 16 марта. /ТАСС/. Реконструкция автодороги на участке от Новороссийска до поселка Джубга в Краснодарском крае позволит обеспечить комфортный проезд для миллионов туристов, ежегодно приезжающих на черноморское побережье Кубани, а также улучшит сообщение на маршруте от Крымского моста до Сочи. Такое мнение выразил ТАСС в пятницу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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Министр транспорта РФ Максим Соколов ранее сообщал, что проект строительства и реконструкции дороги от Новороссийска до Джубги предполагает расширение трассы до четырех полос. Стоимость работ оценивается более чем в 200 млрд рублей. Также сообщалось, что Крымский мост, одна из трасс к которому проложена от Новороссийска, могут открыть после 9 мая 2018 года.

"Реконструкция дороги от Новороссийска до Джубги для Краснодарского края, безусловно, проект стратегический. Поток туристов на Кубань растет каждый год, только в прошлом году наши курорты посетили около 16 млн туристов, и в основном это автотуристы. Интенсивность движения в сезон на отдельных участках превышает 50 тыс. автомобилей в сутки, поэтому вопросы ремонта и реконструкции существующих трасс, строительство новых дорог, мостов и развязок сейчас стоят как никогда остро", - сказал губернатор.

По данным краевой администрации, реконструкция участка Новороссийск - Джубга также позволит улучшить сообщение между Крымским мостом и кубанским побережьем, в том числе Сочи.

Кондратьев также отметил, что в ближайшие годы на Кубани планируют провести масштабную модернизацию дорожной инфраструктуры. Есть планы по ремонту участков вблизи Новороссийска, транспортных развязок в районе Геленджика и подъездных путей к Крымскому мосту. Утвердили маршрут дальнего Западного обхода, строительство которого позволит избежать транспортного коллапса в Краснодаре после открытия моста.

"Кроме того, в федеральную собственность передана трасса Краснодар - Темрюк - хутор Белый. Ее дальнейшая реконструкция скажется не только на межрегиональной, но и внутренней транспортной сети региона. Улучшится проходимость большегрузов к портам Черного и Азовского морей", - добавил губернатор.

Стройка века

Мост в Крым - самый протяженный в России и один из крупнейших в Европе, его протяженность составляет 19 километров. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей пятикилометровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун и выходит на крымский берег, включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов.

Крымский мост возводят за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы "Социально- экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Общая стоимость проекта составляет 227,92 млрд рублей.