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Трехдневный карнавал откроет летний сезон на курортах Кавминвод

В стране
30 марта, 12:17 UTC+3 ЕССЕНТУКИ ЕССЕНТУКИ 30, марта. /ТАСС

Министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края отметил, что компактное расположение городов-курортов и транспортное обеспечение позволят быстро добираться на мероприятия

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© Руслан Шамуков/ТАСС

ЕССЕНТУКИ, 30 марта. /ТАСС/. Кавказские Минеральные Воды откроют высокий летний сезон трехдневным карнавалом, шоу воздушных шаров и масштабной исторической реконструкцией, рассказал в пятницу ТАСС министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трухачев.

"Всего в городах-курортах региона КМВ в период празднования открытия высокого курортного сезона пройдет порядка 50 зрелищных развлекательных мероприятий. Трехдневная торжественная церемония открытия курортного сезона - это не просто праздник для жителей и гостей, но и уникальный системный инструмент популяризации нашего курортного региона", - рассказал он.

Новая традиция

По словам Трухачева, традиции праздновать начало курортного сезона уже сложились у ближайших соседей Ставрополья - Краснодарского края и Республики Крым, которые объединяют усилия администраций, бизнеса, общественных и молодежных организаций для проведения мероприятий. Эти события становятся определяющими для многих гостей курортов, которые выбирают отдых в этих регионах именно в этот период.

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"Опираясь на мировой опыт и опыт наших соседей и во исполнение поручения губернатора края, в 2017 году впервые проведен единый праздник начала высокого курортного сезона во всех городах-курортах Кавказских Минеральных Вод", - рассказал он.

Единая площадка праздника

Министр отметил, что курортный сезон в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод в этом году вновь откроется синхронно. С 25 по 27 мая мероприятия стартуют в одно и то же время сразу во всех городах-курортах. Кавказские Минеральные Воды будут одной сценической площадкой с множеством развлекательных программ.

"Впервые пройдет масштабная историческая реконструкция "Железные люди" в Железноводске, а также традиционное, полюбившееся многим, шоу тепловых аэростатов - воздушных шаров. Между городами-курортами Кисловодск - Ессентуки - Пятигорск будет запущен стилизованный ретро-поезд на паровой тяге. Везде пройдут театрализованные представления, карнавалы и торжественное шествие - "Парад курорта", а в Ессентуках впервые состоится грандиозный гала - концерт с элементами 3D-мэппинга", - рассказал Трухачев.

Министр отметил, что программа мероприятий составляется таким образом, чтобы каждый желающий смог посетить любое из запланированных мест, а компактное расположение городов-курортов и транспортное обеспечение позволят быстро добираться к местам их проведения.

О курорте

Регион Кавказских Минеральных Вод считается всесезонным, круглогодичным курортом, на котором выделяются зимний и летний пиковые сезоны с наибольшим притоком отдыхающих. Летний высокий курортный сезон длится с 1 июня до начала октября. По прогнозам региональных властей, курорты Кавминвод в 2018 году посетят до 1,128 млн человек, что будет на 7,5% больше, чем в 2017-м году. С мая 2018 года в Кавминводах впервые начнет действовать эксперимент по взиманию курортного сбора, по прогнозам обеспечивающий четырем городам-курортам Ставрополья 181 млн рублей.

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