Власти Сочи восстановят пострадавшую от пожара пятиэтажку

СОЧИ, 3 апреля. /ТАСС/. Пострадавший от произошедшего накануне пожара пятиэтажный дом в Сочи будет восстановлен, сообщил во вторник ТАСС глава Хостинского района города Игорь Яшнов.

"Дом восстанавливать придется. Кто это возьмет на себя - станет известно позже", - сказал он. Собеседник агентства уточнил, что временное жилье в комплексе "Лесной" предоставили 22 жильцам пострадавшей пятиэтажки. "Самое главное - люди не пострадали, они размещены в нормальных условиях, в тепле, их кормят", - добавил он.

Ранее первый замгубернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко сообщал ТАСС, что дом был построен на участке для индивидуального жилищного строительства и узаконен через суд. Верхние этажи, где и произошел пожар, были деревянными. Кроме того, из-за узкого проезда к дому было сложно подогнать пожарную технику, а гидрант находился очень далеко. Он подчеркивал, что ситуация требует пристального разбирательства, так как самострои - одна из наиболее острых проблем Сочи.

Возгорание возникло на кровле пятиэтажного одноподъездного жилого дома, огонь охватил 500 кв. м площади, которая затем возросла до 600 кв. м. В 19:19 пожар локализован, в 20:42 мск ликвидирован.