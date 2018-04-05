Трассу "Таврида" в Севастополе начнут асфальтировать в июне

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Севастопольский участок федеральной трассы "Таврида", которая свяжет город с Крымским мостом, начнут асфальтировать в июне 2018 года. Об этом в четверг сообщил журналистам начальник строительного управления компании-подрядчика ЗАО "ВАД" Иван Казаков.

"На сегодняшний день выполнено порядка 10% земляных работы, выполнены работы по устройству металлических гофрированных труб... планируем устраивать дорожную одежду, щебеночное покрытие и асфальтобетонное покрытие к июню месяцу, с июня месяца начнем укладывать асфальт", - сказал Казаков, добавив, что к сентябрю уложат два из трех слоев асфальта на первом трехкилометровом участке.

Сейчас, по его словам, участок дороги строят 120 единиц техники и 200 рабочих.

Трасса "Таврида" станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Магистраль пройдет от Керчи до Севастополя, ее длина составит 250,7 километра. Дорогу проложат в обход Феодосии, Белогорска, Симферополя, Бахчисарая, что позволит сохранить экологию и значительно сократить время в пути. Ввести магистраль в эксплуатацию планируется декабре 2020 года.