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Строительство в Севастополе участка трассы "Таврида" оценили в 10 млрд рублей

Экономика и бизнес
23 марта, 17:26 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 23, марта. /ТАСС

Власти считают необходимой реализацию еще одного этапа строительства дороги

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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Эксперты оценили в 10 млрд рублей строительство дополнительного участка, возводимой на Крымском полуострове, федеральной трассы "Таврида" в черте города Севастополя. Об этом журналистам сообщил в пятницу директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города Игорь Титов.

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"По результатам ТЭО [технико-экономического обоснования] это 10 млрд рублей, это предельная цена. Она будет скорректирована, когда будет разрабатываться проектно-сметная документация, стоимость будет уточняться", - сказал он.

В настоящее время спроектировали семь этапов строительства трассы, шесть из которых пройдут по территории Крыма, еще один - в Севастополе. Власти портового города считают необходимым реализовать еще один этап строительства дороги.

"Мы за счет средств бюджета города заключили контракт на разработку технико-экономического обоснования строительства восьмого этапа [трассы]. Необходимость обусловлена тем, что седьмой этап заканчивается на соединении с президентской дорогой, а далее продолжается в двух или трех полосах. Напомню, что вся трасса "Таврида" - это четыре полосы", - сказал Титов.

Он сообщил, что научно-технический совет федерального дорожного агентства уже принял "оптимальный вариант" строительства восьмого этапа "Тавриды". По его словам, он предполагает реконструкцию 6,5 км трассы и строительство двухуровневой развязки на Ялтинском кольце.

"Это будет реконструкция и развязка, документы сейчас сдаются в Главгосэкспертизу для проведения технико-ценового аудита. Из Главгосэкспертизы проект выйдет до 1 мая", - уточнил глава департамента.

О трассе

Трасса "Таврида" - это автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Трасса пройдет от Керчи до Севастополя, ее длина составит 250,7 км. Дорогу проложат в обход Феодосии, Белогорска, Симферополя, Бахчисарая, что позволит сохранить экологию и значительно сократить время в пути.

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