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Ульяновские кузнецы исправили опечатку на памятном знаке

В стране
22 июня, 16:40 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 22, июня. /ТАСС

Памятник установили накануне Дня памяти и скорби

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УЛЬЯНОВСК, 22 июня. /ТАСС/. Кузнецы доработали памятный знак "Дороги Великой Победы", открытый 21 июня в Ульяновске ко Дню памяти и скорби, исправив в нем ошибку. Об этом сообщил в пятницу ТАСС руководитель кузнечного двора "Корч" кузнец Александр Романов.

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Ранее СМИ сообщили, что на памятном знаке обнаружили орфографическую ошибку. В изданиях сообщается, что во фразе "Ульяновцы участвовали во всех крупнейших сражениях" найдена лишняя буква "в" в слове "участвовали".

"Нет уже никакой опечатки. <…> Все быстро исправили, больше было шуму в СМИ", - сказал собеседник агентства.

Памятный знак "Дороги Великой Победы" выковал из металла ульяновский кузнечный двор "Корч". "Мы решили изобразить памятный знак в виде вагона, военной теплушки. <…> У нас получился образ вечной дороги и вечной памяти", - рассказал журналистам Романов.

Открытие памятного знака состоялось накануне Дня памяти и скорби на площади перед старым железнодорожным вокзалом. "Семьдесят семь лет назад с этой привокзальной площади отправлялись эшелоны с нашими защитниками. Уходили наши будущие победители, отстоявшие независимость великой Родины. На фронтах Великой Отечественной войны воевало 268 тыс. наших земляков, из них свыше 125 тыс. остались лежать на полях сражений", - сказал на церемонии открытия губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

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Ульяновская область День памяти и скорби Великая Отечественная война
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