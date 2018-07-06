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Власти Заинска в Татарстане демонтируют пострадавшие от взрыва в жилом доме квартиры

В стране
6 июля, 16:06 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 6, июля. /ТАСС

Работы планируется завершить к концу текущей недели

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КАЗАНЬ, 6 июля. /ТАСС/. Власти города Заинск (Татарстан) до конца текущей недели демонтируют шесть квартир, серьезно пострадавших от взрыва в жилом многоквартирном доме. После этого их планируется восстановить, сообщила ТАСС в пятницу начальник отдела по связям с общественностью, СМИ и межнациональным отношениям Заинского муниципального района Амина Биккинина.

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"Сейчас идёт демонтаж, определена подрядная организация - пятый и четвертый этажи, те квартиры, которые пострадали, разбирают. Потом те квартиры, которые пострадали, заново построят. Там разбираются шесть квартир - четыре на пятом этаже, две на четвертом этаже", - сказала она, отметив, что демонтаж планируется завершить к концу текущей недели.

Кроме того, по словам собеседницы агентства, рассматривается вопрос косметического ремонта квартир этажами ниже, которые пострадали в меньшей степени, за счет муниципалитета.

Взрыв газа в Заинске произошел вечером 22 июня в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. В результате повреждения получили девять квартир на четвертом и пятом этажах. Пострадали десять человек, двое из которых впоследствии скончались в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности.

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