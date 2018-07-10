В Новгородской области начали мониторинг турпотока с помощью мобильных данных

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 июля. /ТАСС/. Отслеживание туристического потока с помощью данных мобильной связи данных начали в Новгородской области в качестве пилотного проекта. Такой метод обладает наибольшей точностью и позволит оценить эффективность мероприятий, организованных в туристической сфере региона, рассказал во вторник ТАСС заместитель руководителя администрации губернатора Новгородской области Николай Курмышев.

"Мы используем технологию так называемых "больших данных" как один из инструментов помощи в развитии туризма. Эти "большие данные" порождаются каждым из нас: имея всегда с собой мобильный телефон, мы оставляем цифровой след, а система весь этот набор информации обрабатывает в нужном нам ключе", - рассказал собеседник агентства, добавив, что помимо местонахождения абонентов система также синхронизирует эту информацию с открытыми данными из социальных сетей. Информация абонентов при этом обезличена.

"Если мы смотрим в масштабах области, то видим перемещение, кто где останавливался. Если люди, к примеру, останавливались более чем на часов, есть вероятность, что они туристы. Далее смотрим, сколько человек у нас останавливалось более чем на день, где останавливались - были ли это гостиницы или частный сектор", - пояснил Николай Курмышев. Он добавил, что анализ полученной информации позволит понять эффективность мероприятий, которые организуются в сфере туризма и принимать решение об их развитии или прекращении определенных проектов.

"Если мы видим большое количество туристов в определенной зоне, то сразу смотрим, насколько она обеспечена инфраструктурой, и если недостаточно, то проведем необходимые мероприятия. Поставим указатели, построим гостиницы", - рассказал заместитель руководителя администрации. По мнению собеседника, такая система измерения и анализа турпотока обладает большей точностью в отличие от традиционных методов.

"Мы можем учесть число туристов, которые приезжают на автобусах и поездах по проданным билетам, но кто-то приезжает на собственных машинах - это часть большая, и мы ее не знаем. Можно сделать запросы в гостиницы, но при этом мы теряем частный сектор", - пояснил Курмышев. Пилотный проект, который регион реализует совместно с компанией "Мегафон", будет работать до конца 2018 года. В июне министр инвестиционной политики Новгородской области в беседе с ТАСС отмечал, что к 2020 году власти намерены увеличить турпоток в регион в два раза и достичь показателя 900 тыс. посетителей в год.

Новгородская область является пилотным регионом для внедрения проектов Национальной технологической инициативы. В 2017 году в области начали реализацию 12 проектов НТИ, еще 19 запускаются в 2018 году, они не требуют привлечения бюджетных средств.