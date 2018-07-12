Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 62.21
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кадыров считает, что полпред Матовников улучшит имидж Северного Кавказа

В стране
12 июля, 16:24 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 12, июля. /ТАСС

По словам главы региона, работать с полпредом президента РФ в СКФО будет интересно и в то же время непросто из-за его требовательности

Поделиться
Материал из 1 страницы
Полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников и глава Чечни Рамзан Кадыров

Полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников и глава Чечни Рамзан Кадыров

© Елена Афонина/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 12 июля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что новый полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников улучшит имидж макрорегиона.

Смотрите также
Полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников

Биография полпреда президента РФ в СКФО Александра Матовникова

"Первая наша задача - показать всей России и миру, что кавказские регионы не проблема, а хребет, врата нашего государства. Я думаю, он начнет с улучшения имиджа Северного Кавказа, и мы будем ему в этом помощниками... Уверен, что новый полпред поменяет имидж, потому что он знаком не только с Чеченской Республикой, но и со всеми регионами СКФО", - сказал Кадыров журналистам в четверг.

По его словам, работать с Матовниковым будет интересно и в то же время непросто из-за его требовательности.

Полпред главы государства в СКФО Александр Матовников впервые в новой должности прибыл в четверг в Чечню, обсудив с членами правительства региона социально-экономическое развитие, а также встретившись с руководителями правоохранительных и судебных органов Чечни. Полпред намерен посетить грозненский православный храм Архангела Михаила, главную мечеть республики "Сердце Чечни", Российский университет спецназа в Гудермесе и церемонию вручения дипломов выпускникам Чеченского государственного университета.

Герой России генерал-майор Матовников был назначен на должность полпреда в СКФО 26 июня 2018 года вместо Олега Белавенцева. После назначения он заявил журналистам, что намерен в течение месяца ознакомиться с регионом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кадыров, Рамзан Ахматович Матовников, Александр Анатольевич
Темы
СКФО Чечня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава Роструда назвал подарком для экономики работников старшего возраста
2
Слуцкий: Грузии и Украине не стоит обольщаться близкими перспективами вступления в НАТО
3
Путин подписал указ о продлении контрсанкций
4
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
5
СМИ: Трамп отменил все двусторонние встречи на полях саммита НАТО
6
Мамонт Женя удивил ученых
7
День Петра и Павла: смысл, история и традиции праздника
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!