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Угрозы масштабного подтопления от проходящего циклона Забайкалью нет

В стране
12 июля, 21:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Сейчас на территории региона из-за паводка действует режим ЧС

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Новый циклон и осадки не представляют угрозы для Забайкальского края. Как ожидается, они не ухудшат ситуацию с паводком в регионе. Об этом сообщил на селекторном совещании в МЧС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

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"На реках Шилка при впадении рек Онон и Ингода, где прошла волна паводка, циклон ушел на границу Амурской области, а также по районам Нерчинска и Витима, - сказал Юрий Варакин. - Угрозы паводка для Амура или бассейна Зеи нет".

Он отметил, что проходящие циклон и осадки не несут масштабных последствий для районов Забайкальского края.

"Циклон ожидаем к 16-17 июля по бассейну Онона и Ингоде (монгольский циклон). Для пониженных и пойменных мест возможно подтопление. При этом он серьезно не заденет реки Чита и Читинка", - сообщил Варакин.

Сейчас уровень воды на дамбе Читы уменьшился на 66 сантиметров. Кроме того, спасатели проводят мониторинг гидрологической обстановки с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Дожди около месяца идут в Забайкалье почти ежедневно, разлившиеся из-за этого реки подтопили с десяток населенных пунктов, включая города Чита, Нерчинск и Шилка. На всей территории края введен режим ЧС.

По данным регионального главка МЧС России на утро четверга, подтопленными остаются свыше 230 жилых домов и более 700 приусадебных участков в 14 населенных пунктах. На территории региона развернуты семь пунктов временного размещения (ПВР) граждан, в них находятся 145 человек, в том числе 43 ребенка, они обеспечены всем необходимым. В готовности находятся еще 11 ПВР.

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