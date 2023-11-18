Столица Прикамья получила в подарок к 300-летию модель атомной подлодки "Пермь"

Судно строят в центре атомного судостроения в Северодвинске

ПЕРМЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Столица Пермского края получила в подарок к 300-летию модель атомной подводной лодки "Пермь", которая сейчас строится в Северодвинске Архангельской области. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

"Недавно к нам приезжали школьники со всей России на финал олимпиады "Технологии успеха". Среди участников были ребята из Архангельской области. Они передали подарок от губернатора области Александра Цыбульского на 300-летие краевой столицы - модель атомной подводной лодки "Пермь". Благодарю за такой подарок!", - написал глава региона.

По словам Махонина, подлодка 885-М "Пермь" строится в центре атомного судостроения России в Северодвинске. "Ожидается, что именно субмарина "Пермь" станет первым штатным подводным носителем гиперзвуковых ракет "Циркон" и будет защищать морские рубежи России", - добавил губернатор Прикамья.

Пермь - крупнейший город Западного Урала с населением более 1 млн человек - празднует свой 300-летний юбилей в 2023 году. В перечень приоритетных проектов, реализуемых к этой дате, включены 240 объектов в сферах культуры, спорта, здравоохранения и социального обеспечения, образования, транспорта, благоустройства. Программа празднования юбилея Перми включает в себя более 300 крупных мероприятий в самых разных направлениях, которые пройдут в течение 2023 года. По последним данным, объем вложений в празднование 300-летия Перми составляет более 230 млрд рублей.