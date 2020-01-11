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Акции протеста во Франции

Полиция Парижа призвала манифестантов держаться подальше от хулиганов на акции протеста

Полицейские попросили участников акции держаться в составе колонны

ПАРИЖ, 11 января. /ТАСС/. Префектура полиции Парижа обратилась к мирным манифестантам с призывом держаться подальше от агрессивно настроенных демонстрантов во время субботней акции протеста против пенсионной реформы. Соответствующее обращение опубликовано в Twitter префектуры.

"Полиция напоминает мирным демонстрантам о необходимости идти в составе колонны профсоюзов на демонстрации 11 января и держаться подальше от групп, совершающих насилие", - отмечается в кратком сообщении префектуры.

В субботу во многих крупных французских городах проходят манифестации против намерения властей страны провести пенсионную реформу. В Париже акцию протеста организуют крупнейшие профсоюзы страны, в том числе "Всеобщая конфедерация труда", при поддержке движения "желтых жилетов". Главное шествие манифестантов началось в субботу днем от площади Нации в сторону площади Республики.

Префектура полиции столицы выпустила в пятницу постановление, согласно которому на Елисейских полях, в секторе Национального собрания, в районе Сената, у собора Парижской Богоматери и еще в нескольких точках запрещается "любое скопление людей, называющих себя "желтыми жилетами".

Серия забастовок против пенсионной реформы началась во Франции по инициативе профсоюзов 5 декабря. Подавляющее большинство манифестантов - работники Национального общества железных дорог Франции (SNCF) и Парижского автономного управления транспорта (RATP). Среди главных причин их недовольства - решение властей отменить особые пенсионные тарифы для десятков категорий граждан, а также намерение повысить до 64 лет возраст, с которого пенсия выплачивается в полном объеме. Профсоюзы заявили, что намерены проводить забастовку до того момента, пока правительство Франции не откажется от реформы в существующем виде.

Предыдущая волна протестов против проекта реформы прошла во Франции в четверг. В Париже манифестация сопровождалась столкновениями радикально настроенных демонстрантов с полицией. В ходе акции протеста пострадали 20 манифестантов и 16 представителей сил безопасности, были задержаны больше двух десятков демонстрантов.

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ФранцияАкции протеста во Франции
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