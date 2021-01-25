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Не убить, а откормить. Как восстановили турбазу в глубинке, где медведи ходят среди людей

© Пресс-служба парка "Голубино"
Хотели купить дом в Подмосковье, но вместо этого потратили все на обанкротившуюся турбазу в 188 км от Архангельска. Две семьи — Клепиковских и Шестаковых — с 2014 года строят, ремонтируют, вовлекают родственников, друзей и малознакомых людей в, казалось бы, рискованный проект — культурно-ландшафтный парк в тайге

Хитрый турпродукт

Шел третий час в засаде. В тишине звенели комары, тихо шумел лес, иногда то слева, то справа трещали ветки. Казалось, еще немного — и все начнется, но медведь все не появлялся.

В фотоохоте многое зависит от терпения и удачи. Нам отчаянно не везло. Временами казалось, что зверь в курсе и также наблюдает за нами. Ожидание растягивалось на часы, упали сумерки, смысла доставать камеру уже не было.

"Не знаю, что и сказать, — мы с Иваном Шестаковым смотрим друг на друга сквозь сетки накомарников. — Двое фотографов до тебя пришли и сразу сняли".

Утром следующего дня мы проверим фотоловушку и увидим, что разминулись с медведем: он приходил до нас днем и сразу после — вечером. Тестирование нового туристического продукта — съемки диких животных в естественной среде обитания — растянется на неделю. Мишка так и не придет, хотя будет отлично получаться на снимках ловушки каждый день.

© Пресс-служба парка "Голубино"

Вообще, встретить медведя в Пинежском районе не проблема — вокруг тайга. Парк находится недалеко от Голубинского карстового массива на самом берегу Пинеги.

Сегодня над рекой плыли тяжелые фактурные облака, такие бывают только на Севере. Сейчас уже видно звезды — здесь нет светового шума и небо выглядит совсем не так, как в городе. Зимой, когда холодает, вспыхивает и бежит по небу сполохами северное сияние. Говорят, что если подуть на него, то оно разгорается еще сильнее.

С чего все началось

"И это ты называешь нормально?!" — Елена Шестакова, директор "Голубино", изображает возмущение Олега Клепиковского, еще одного владельца парка. — Первый раз мы оказались внутри корпуса с номерами, когда документы о собственности были уже на руках. Олег ходил по зданию и ругался. Мы его успокаивали, что все сделаем".

Олег Клепиковский, Анна Клепиковская, Елена Шестакова, Иван Шестаков Пресс-служба парка Голубино
Описание
Олег Клепиковский, Анна Клепиковская, Елена Шестакова, Иван Шестаков
© Пресс-служба парка Голубино

Все здания турбазы Анна, Елена, Иван и Олег выкупали полгода, с большими сложностями через суды. Все дома были заложены в разных местах.

"Ничего не работало, не было нормальной котельной, вода с трудом нагревалась, все было разрушено. Здание ресторана было не утеплено. Мы что-то зарабатывали и сразу вкладывали в развитие, муж продал автобус, чтобы поставить нормальный котел. Мы очень хотели оживить это место, ведь сами местные. И видели не разруху, а картинку будущего", — рассказывает Елена.

Первый большой заезд гостей — 40 человек из Москвы — показал, что нужно не только ремонтировать оборудование, но и переучивать коллектив.

© Пресс-служба парка "Голубино"

"В какой-то момент люди начали подходить и спрашивать, почему нет горячей воды. На что администратор отвечала: "Не переживайте, это кто-то моется в другом номере, надо подождать, пока вода нагреется". Для нее это было нормально", — вспоминает Елена.

Горничные впервые видели унитаз — в Пинеге, откуда наняты почти все сотрудники, нет централизованной канализации. Техник мог повесить фен далеко от зеркала — только потому, что ему так удобно. Осенью, когда на экскурсии приезжают школьные группы, часть коллектива могла уволиться: рыба пошла, картошку надо выкопать, ягоды-грибы заготовить. Кто-то отказывался работать в субботу — дома банный день.

© Пресс-служба парка "Голубино"

От идеи нанимать вахтовых сотрудников в городе владельцы парка сразу отказались. Решили идти сложным путем — переломить отношение к работе. Научить.

"Мы придумали вывозить сотрудников в город. Делаем экскурсии по Архангельску. Пинежане очень редко выезжают в центр, потому что не каждый может потратить 2 тыс. рублей на билеты. Мы ходили в кино, боулинг, ресторан, чтобы девчонки видели уровень обслуживания. Из 15 человек наших сотрудников только трое до этого были в кинотеатре", — говорит Елена.

Нормальная русская свадьба

Однажды осень выдалась дождливая и особенно голодная — ягод и грибов не было, поэтому не все медведи легли спать. Вот один и заглянул в "Голубино". Повар, вышедшая на крыльцо отдохнуть и поговорить по телефону, услышала шум, обернулась — и обомлела: медведь! Косолапый тоже испугался и убежал.

Проблему надо было решать, но сезон охоты закончился и получить лицензию на отстрел было невозможно. Полиция тоже помочь не смогла: убить медведя можно только по факту нападения. А если его застрелят сотрудники "Голубино" — штраф 400 тыс. рублей.

© Пресс-служба парка "Голубино"

"И мы решили его откормить, чтобы он спокойно уснул. Косолапый приходил на завтрак, обед и ужин, еду для него относили подальше от зданий. Никого не трогал, ел и уходил в лес. В нашу затею никто не верил, но мы решили попробовать", — вспоминает Елена.

В это время в "Голубино" отмечали свадьбу и, конечно, увидели медведя. С криками "Медве-е-едь!" гости вбежали в ресторан.

"А мы их успокаиваем: "Не переживайте, он сейчас поест и уйдет. Какая русская свадьба без медведя?" — смеется Елена.

Шли дни, медведь приходил. Заявку на урегулирование проблемы все-таки пришлось подать. Через две недели плотного питания мишка залег в берлогу. Еще через три дня после этого пришло разрешение на отстрел.

Сумасшедшие идеи

До истории с "Голубино" Иван и Елена жили в Архангельске, в Пинегу приезжали в гости к родителям. Так случилось, что дружили с ненцами-кочевниками, которые на несколько зимних месяцев останавливаются в пинежских лесах.

"У нас была своя транспортная компания, автобусы, и в какой-то момент мы решили, почему бы не организовать экскурсию к оленеводам. В первый тур записались только шесть человек. Муж уговаривал отказаться от этой идеи, но мы все-таки попробовали. Тур прошел хорошо, мы получили отличные отзывы. А среди гостей оказался журналист из крупной областной газеты. На следующий тур записались уже 60 человек. Каждую группу мы встречали сами, угощали местными пряниками, сидели с гостями у костра и много разговаривали", — рассказывает Елена.

© Пресс-служба парка "Голубино"

В семье нет кого-то одного, кто приносит идеи. Все этим болеют. "Если куда-то едем отдыхать, то обязательно смотрим, как работает ресторан, как обслуживают, как устроены номера. Заселили быстро — смотрим форму анкеты. Все наши друзья стараются подмечать какие-то интересные вещи в поездках и делятся с нами".

Одной из сумасшедших идей стал праздник оленя. Владельцы "Голубино" решили сделать это мероприятие для оленеводов, гостей планировали пригласить человек 200. Но за три дня забронировали билеты сразу 800 человек.

© Пресс-служба парка "Голубино"

На первый праздник приехала тысяча человек, на второй — около двух, на третий количество билетов было ограничено — пригласили около тысячи гостей.

"Зимних праздников в Архангельской области почти нет. Как правило, это что-то очень точечное, местное, — объясняет Елена. — В первый год мы получили огромное количество отзывов. Олени покорили всех. Получается, самая доступная точка в России, где можно увидеть этих животных, — у нас".

Выбрать Россию

Музыка воды где-то рядом. В темноте слышно, как капля за каплей течет время. В пещере около пяти градусов тепла. Мы специально выключили фонари, чтобы послушать подземный мир и себя.

Вход в пещеру "Певческая эстрада" Вера Костамо/ТАСС
Описание
Вход в пещеру "Певческая эстрада"
© Вера Костамо/ТАСС

"Всю жизнь работала маляром, а в 47 лет поняла, что ничего не видела, и начала путешествовать. Езжу уже десять лет, — Ирина протягивает руку, мы идем по руслу ледяного ручья. Иногда пригибаемся, чтобы не задевать касками своды пещеры. Все помогают друг другу. — Камчатка, Алтай, Карелия, Соловки, теперь в подземелье занесло".

Время идет под землей по-другому, кажется, что прошла пара часов — но нет. Карстовые, то есть вымытые, пещеры — хрупкая красота. Год от года они могут менять очертания.

Пещера Пинежья Пресс-служба парка "Голубино"
Описание
Пещера Пинежья
© Пресс-служба парка "Голубино"

Основные гости парка — из Центральной России: Москвы и Московской области. Были туристы из Казахстана, с Сахалина и из Калининграда. Многодневные программы рассчитаны на знакомство с Севером, историей Пинеги, с поморской кухней.

"Обычно говорят, что любят не за что-то, а вопреки всему. У нас каждый вечер — посиделки у костра с гостями. В этом году одна девушка мне сказала — к вам едут те, кто выбрал Россию. Эти люди могли уехать куда угодно, но чувствуют свою причастность к стране. Им важно видеть Россию такой, какая она есть. Мы — те, кто выбрал Россию, — Анна Клепиковская и сама когда-то выбрала Север. Уволилась с престижной работы в Москве и занялась развитием "Голубино".

В местной тайге растут крошечные орхидеи, живут 153 вида птиц, бродят медведи, лоси, волки, лисы.

Река Сотка Пресс-служба парка "Голубино"
Описание
Река Сотка
© Пресс-служба парка "Голубино"

"Мне нравится, что от меня что-то зависит, что я могу повлиять на качество жизни пинежан. Когда я вижу туристов, впервые приехавших на Север, получаю большое удовольствие. Этот вопрос в глазах: "Правда? У нас в России так может быть?" Я становлюсь проводником. В Москве, когда говоришь — Архангельск, многие думают, что это Сибирь. А откуда они должны знать, что это не так?" — говорит Анна.

Автобус пылит по грунтовке, по дороге забирает туристов, которые по экотропе ходили на водопад. Такое здесь тоже есть.

© Пресс-служба парка "Голубино"

Водитель автобуса разбавляет молчание незамысловатой шуткой, над которой сам же заразительно хохочет. "Мы из преисподней, — это он про нас. — А они с водопоя".

Проблема не в головах

Покупая продукты у местных поставщиков и выплачивая зарплату сотрудникам, "Голубино" оставляет в Пинеге около 13 млн рублей, не считая тех денег, которые тратят туристы, приобретая сувениры. Весь годовой бюджет муниципального образования — 30 млн рублей.

"Мы могли бы оставлять больше, но нам не хватает компетентных сотрудников и жилья для них. Люди, уставшие от городов, могли бы переезжать, у нас есть работа, но совершенно нет для этого инфраструктуры", — считает Елена.

В Пинеге есть четыре благоустроенных дома — помогло несчастье. Был пожар и сгорело несколько зданий, на этом месте построили новые дома для пострадавших. Быт в остальных устроен по принципу: вода, дрова, помои. Воду нужно носить с колонки, кто-то делает скважины у домов.

© Пресс-служба парка "Голубино"

Рабочие руки нужны не только парку, но и школе, больнице. Нужен маневренный фонд жилья, чтобы предоставлять приезжим специалистам.

"С инфраструктурой и дорогой тоже проблемы. Считается, что раз здесь живут 2,5 тыс. человек, то автомобильный трафик небольшой и дорогу строить не нужно. Но можно рассуждать от обратного: если построить дорогу, то увеличится и трафик. У людей есть интерес к этим местам, но не все готовы рисковать своими машинами и тратить время", — говорит Елена.

Много лет "Голубино" пытается добиться проведения интернета к парку. "Ростелеком" тянет оптоволокно в Пинегу, мы попросили подключить и нас, но так как мы бизнес, то такая услуга для нас стоит 15 млн. Таких денег нет".

"Мы хотели и хотим показывать людям, что можно не жаловаться, что все плохо, а взять и сделать. Мы отремонтировали в Пинеге 300 м деревянных мостков. Купили материалы и написали объявление, что просим помочь с благоустройством. Напекли пирогов и устроили чаепитие для участников. Сейчас по Пинеге ходим и видим, что мостки обновляют уже и без нас. После этого в Пинеге появилось молодежное движение. Мы не можем говорить, что благодаря нам, но когда кто-то начинает делать и показывать пример — это заразительно", — рассказывает Шестакова.

Пинега Пресс-служба парка "Голубино"
Описание
Пинега
© Пресс-служба парка "Голубино"

Распутица, то есть отсутствие нормальной дороги осенью и весной, делает логистику очень сложной. Все необходимое в парк нужно завозить заранее. Весной перерыв в приезде гостей может быть от недели до месяца. Спрогнозировать это сложно, точно не известно, когда начнется этот период. В 2020 году паводок был в июне, он перекрыл 70 км основной трассы. Местами не было видно дорожных знаков — такая глубина.

"Наш девиз: развиваясь — развиваем село. Выгодно должно быть всем. Сейчас закупаем продукцию у фермерского хозяйства — свежее молоко, сливки, творог. В пекарне заказываем хлеб. Экипировку — через местный магазин. Сотрудничаем с пинежским культурным центром, — продолжает Елена. — Когда закупили сапборды, то сделали презентацию для пинежан, чтобы они чувствовали, что это и для них. Многих возили на экскурсии в пещеры. Хотим заниматься и детскими образовательными программами.

Пинега Пресс-служба парка "Голубино"
Описание
Пинега
© Пресс-служба парка "Голубино"

Туман заливает все вокруг, вдалеке через реку, на том берегу, плывут в молоке кони-охлупени, уютно устроившиеся на крышах домов. Нет городского шума, потока информации. Ничего, что сказало бы, какой сейчас год. А и важно ли это?

"Порато баско у нас. Не понимаешь? — рядом на деревянные ступеньки лестницы садится одна из сотрудниц. — Красиво здесь очень, говорю, по нашему — по-пинежски".

Вера Костамо

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