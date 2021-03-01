Без невесты и ипотеки. Как живет свободный народ "оленных" людей

Вся жизнь кочевого народа вращается вокруг оленя. Он — основа, источник пищи, доходов, средство передвижения. За ним от летнего пастбища к зимнему и обратно идут ненцы и коми. Такой уклад не менялся сотни лет. Сейчас кочевники почти забыли свой язык, традиционного образа жизни придерживаются только те, кто остался в тундре

Был-был — и нет Ненцы остановились далеко: 188 км от Архангельска до Голубино и плюс 280 км — через Мезень в сторону тундры. Дорога сложная, еще и мороз под сорок. Зато глубокое синее небо, легкий летящий при ходьбе снег, прозрачная дымка между деревьями. — Нянь-нянь! — так зовут прикормленного хлебом оленя. Нянь бежит, пыля снегом, тыкается мягким носом в ладони — "дай-дай". Аккуратно забирает сухари. Не дождавшись добавки, уходит выкапывать из-под толстого слоя снега былинки ягеля. Ненецкие лайки, наоборот, нетерпеливые. Любопытно лезут в карманы, рюкзак, тоже "дай", только совсем другое — настойчивое, собачье. Ненцы и коми, кочующие вместе, приходят на зимние пастбища в январе, уходят в первых числах апреля, как только позволит погода. — Когда время приближается к отелу, нужно уходить. Разродиться олени должны в тундре, — рассказывает Алексей Ванюта, пастух седьмой бригады семейно-родовой общины "Канин". — Тут еще вопрос, кто кого ведет, — они и сами могут уйти. Они нам нужны, а не мы им.

Описание Алексей Ванюта © Вера Костамо/ТАСС

Основное стадо пасется далеко от стойбища, тут рядом, среди деревьев, бродят ездовые олени. Чумов, как можно было бы ожидать, не видно. Кочевники давно живут в брезентовых палатках: собирать быстрее, весит меньше. А когда постоянно передвигаешься вместе с домом — это плюс. В бригаде семеро пастухов, зимой они не находятся со стадом круглосуточно, а приезжают проверять. Как только пойдут в сторону Канина, летних пастбищ, будут дежурить, по очереди сменяя друг друга. Между палатками стоят снегоходы, видны телевизионные тарелки, шумят генераторы, есть спутниковые и мобильные телефоны и тут же — рядом — традиционные грузовые и ездовые сани, дети в паницах (национальная одежда, сшитая мехом наружу), мужчины в малицах (национальная рабочая одежда, сшитая мехом внутрь). Одно не мешает другому, скорее дополняет, облегчает жизнь.

— Снегоход в зимнее время быстрее. Сейчас все на нем — например, за оленем съездить, раньше на лыжах ходили. Хотя расход топлива очень большой. У нас отечественные "Бураны" в основном — они проходимее, и если сломается, то понятно, как чинить. Даже в дороге можно справиться. Малица с накинутым сверху савиком — суконной рубахой — позволяет спокойно переждать ночь в тундре, если вдруг не смог доехать до дома. "А у вас что? Ну разве это одежда?" Кажется, что почти все олени одинаковые, но кочевники безошибочно найдут своих среди стада. Оказывается, по клейму. — Летом, когда телята подрастут, мы загоняем их в кораль (переносной загон для оленей, используемый для хозяйственных и ветеринарных нужд — прим. ТАСС) между двух озер. И когда каждая самка-важенка выводит своих телят, мы клеймим их по отметке матери. Алексей хорошо говорит по-русски, как и все в тундре, хотя знает и свой родной — коми. Его дети выучили только отдельные слова, но не могут сложить их в предложения. Иногда Алексей общается по коми, но русский остается основным языком. — Бригад стало меньше: было одиннадцать, сейчас восемь. В других колхозах мало молодежи, не хватает пастухов. А у нас даже молодые семьи есть. Только девушек не хватает. Многие уезжают учиться в город, там и остаются. Чумработница Рая подтверждает слова Алексея и добавляет, что и своим дочерям желает другого будущего.

— Не хотят девчонки возвращаться в тундру. Хочется, чтобы дочерям было легче жить. Пусть они учатся, чтобы у них все было не как у нас. Здесь сложно, понимаете? Я им даже не показываю, как шкуры выделывать или шить. Я не хочу! Сын Раи, хоть и учится в шестом классе, наоборот, хочет быть оленеводом и кочевать. В палатке у Раи хорошо. Слева топится печь, за ней небольшая "кухня", справа — сложенные для сна подушки и одеяла, посередине крашеные доски — пол и стол. Ничего лишнего, что помешало бы быстро собраться и перекочевать на другое место. Один из гостей стойбища скажет: "Я взял ипотеку на 15 лет, а тут 15 минут — и ты свободен, идешь, куда хочешь". Официально Рая работает чумработницей более десяти лет. Говорит, что зарплата не устраивает, последний раз получила около шести тысяч. Поэтому берет заказы и шьет одежду. Уже не совсем традиционно — жилами, а просто крепкими нитками. Рая выглядывает в окошко над дверью в палатке, смотрит, куда убежала девчушка — гостья из соседней бригады. Та без шапки, беззаботно и счастливо, возится с щенками. — Наша жизнь — это же стихия, — Алексей прихватывает за ошейник оленя, тот приучен откликаться на имя. — И дело привычки. Чтобы оленеводство не исчезло, надо, чтобы молодежь в тундре оставалась, был хороший выпас, чтобы олени были.

Раньше бригады сталкивались с воровством оленей во время перехода с летнего пастбища на зимнее, ничего с этой проблемой сделать не могли. "Мы стадо гоним, а они уже за нами на снегоходах, ждут, когда кто-нибудь отстанет", — вспоминает Алексей. Сейчас стало безопаснее: в 2013 году губернатор Архангельской области Игорь Орлов приезжал в стойбище на снегоходе, и ему рассказали о проблеме. Глава региона обратился к полиции с просьбой обеспечить правопорядок стойбищ на период стоянок. Бывший бригадир кочует со всеми, хотя уже немолодой. — Говорит, что не может в деревне жить. В тундре человек всегда в движении, всегда что-то делает, а в деревне остался — и развалился. Смысл теряется. И жизнь становится недолгая как будто. Был-был — и нет. Алексей замолкает. Не хочет говорить о невозможной в деревне свободе, какая есть только в тундре. О кочевой жизни со всеми ее противоречиями, сложностями, о воргах-дорогах, ведущих сразу к двум морям, Белому и Баренцеву, о земле, начинающейся у твоих ног и упирающейся в далекий, почти невидимый горизонт. "Гуччи" — на бал, малицу — в мороз — Поколения меняются, кто-то в тундре остается, кто-то уходит в город. Родители кочуют, а дети живут в деревне. И наоборот, — говорит Владислав Песков, директор ГУП НАО "Ненецкая компания электросвязи", чья мать — ненка, а отец — русский. — Один человек с Ямала сказал: ты должен объединить лучшее от двух народов и продвинуть свой маленький народ. Я считаю, что все должно развиваться. Человеку нужно двигаться, оленеводу — ямдать (кочевать — прим. ТАСС) на новое место. Я сторонник этого движения. Есть мнение, что нужно обязательно остаться оленеводом: кочевать, ездить на оленях, не пользоваться снегоходом. Но русские, например, не ходят в лаптях и косоворотках, однако до сих пор помнят, что они русские.

Описание Владислав Песков © Личный архив Владислава Пескова

Владислав считает: чтобы сохранить коренное население, нужна не только поддержка от государства, но и запрос от самих людей, внутри самого народа. "Чтобы было не стыдно быть ненцем, не стыдно носить малицу. Но это нужно себя переломить, а не спрашивать кого-то, "можно ли?". — Я вообще за гармонию: "Гуччи" — на бал, малицу — в мороз. Когда есть развитие — не возникает обиды одного народа на другой. Объединились — и полетела, например, совместно сделанная ракета в космос. Владислав пытается заинтересовать молодежь изучением программирования. "Я делал какие-то вещи на ненецком для интернета, не нашел единомышленников. Нет того, кто хотел бы участвовать в этом. Должна быть некая критическая масса, которая скажет: какая классная штука! Давай делать!" — Что касается языка — еще не появилась молодежь, которая хотела бы на нем говорить. Должен быть интерес: у старшего поколения он есть, потому что на ненецком языке они могут поговорить о своем, о сокровенном, — считает Влад. — Искусственно нельзя навязать народу желание говорить на своем языке. Можно только сохранить, записать, зафиксировать. Для тех, кто захочет изучать его потом. Дело не только в утрате языка, но и, например, в системе образования. Детей кочевников в семь лет забирают в интернат, отрывают от семьи и традиций. — Жизнь ребенка в интернате должна быть прямо связана с хозяйством. Чтобы дети ели привычную пищу, чтобы в интернате стоял чум и они могли туда заходить, были бы олени, нарты. Чтобы знали, как починить лодку, обслужить снегоход. Если ребенок учится в деревне, он должен знать, как рыбу ловить, как оленей пасти. Владислав — автор идеи "Окна в НАО", замысел прост: в населенных пунктах округа стоят камеры, которые работают в режиме онлайн. Проект принес много неожиданных результатов и смыслов. — Все началось с одной камеры — в Нарьян-Маре плохо убирали снег, и были споры по этому поводу. Мы поставили камеру, и через интернет можно было все увидеть онлайн. Потом вторую — рядом с рекой Печорой, там проходят суда, ездят на лодках, зимой — на снегоходах. Камера стала очень популярной.

Теперь кто-то смотрит перед дальней поездкой погоду, старики из маленькой деревни узнают, выехали ли к ним внуки, кто-то наблюдает за природой и северным сиянием, постоянно передают приветы. Проекту уже шесть лет, теперь в округе около 30 камер общего доступа. — Это же так просто: можно показать красоту своего города или небольшой деревни. Может быть, и люди чаще бы вспоминали свою малую родину, может, кого-то и потянуло бы назад. Чувствительный вопрос Юрий Сумароков, начальник управления международного сотрудничества Северного государственного медицинского университета, больше десяти лет изучает важную проблему: высокий уровень суицида у представителей коренных народов мира — от Ненецкого автономного округа до Северной Америки. Говорит, что ситуация в России улучшается: с 2002 по 2012 год НАО был на первом месте по количеству случаев добровольного ухода из жизни (в отдельные годы зафиксировано более 100 случаев на 100 тысяч), по данным 2019 года — 25 случаев на 100 тысяч.

Описание Юрий Сумароков © Личный архив Юрия Сумарокова