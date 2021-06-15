По следам росомахи. Как кайтерши Белка и Стрелка проехали 750 километров по тундре

У Милы Поляковой из Новосибирска и Евгении Котляровой из Тольятти за плечами множество соревнований и автономных походов на кайтах, в том числе по северным территориям. Однако спортивный азарт и желание быть первыми толкнули их на экстремальное путешествие, в котором они участвовали впервые. За девять дней в российской Арктике девушки пережили преследование полярного волка, постоянные поломки оборудования. Было и хорошее: встречи с добрыми и бескорыстными людьми

Белка и Стрелка Мила и Евгения организовали команду в 2013 году, а до этого долгое время соревновались друг с другом. У обеих за плечами большой опыт в парусном спорте и общее желание: поучаствовать в эндуро-соревнованиях (эндуро- от исп. "выносливый" — это движение по бездорожью с большим количеством естественных или рукотворных препятствий; эндуро-соревнования предполагают многодневные переходы в экстремальных условиях). "На такие дикости никто из женщин до нас не соглашался. Были только смешанные команды. Мы же подумали: почему бы не стать первыми?" — рассказывает Мила. "Это были особенные эмоции! — эмоционально включается в диалог Женя. — Дикая природа, неизведанные условия, режим постоянной мобильности, но главное — ответственность за напарника. Особенность именно эндуро-перехода в том, что в отличие от соревнований, где ты думаешь в первую очередь о скорости, это переживания за напарника, за оборудование. Не было спешки, мы никуда не гнали, но все равно столкнулись с кучей трудностей. Это дало больше эмоций, больше переживаний и более глубокий опыт, чем на любых соревнованиях". Обязанности в команде девушки-первопроходцы разделили сразу, тогда же и "окрестили" себя именами собак-космонавтов. Белка-Мила взяла на себя ответственность за питание при подготовке к соревнованиям и переходах, аптечку и разработку маршрута, Стрелка-Евгения — за навигацию на местности и оборудование. Притирались друг к другу долго, иногда спорили, рассказывает Мила, но со временем научились не сговариваясь распределять обязанности. Зато, говорит она, напарник — это надолго, именно с этим человеком приходится преодолевать трудности, усталость и проблемы в переходах.

Описание Евгения Котлярова © Личный архив Милы Поляковой

Девушки вместе выступали на соревнованиях четыре года. С третьего раза они покорили тяжелый 500-километровый северный переход в Норвегии, а в 2016 году выиграли Кубок мира по эндуро-кайтингу, одержав победу в трех этапах: в Финляндии, Норвегии и России. После этого Мила занялась тренерской работой, надолго оставив эндуро-кайтинг, а Евгения нашла нового напарника. Зимой 2021 года Евгения решила совершить переход на кайте по территории российской Арктики. Планировалось, что составить ей компанию должна была новая напарница Светлана, но за две недели до старта та отказалась. Тогда Евгения пригласила Милу, которая, как она потом признавалась, сильно сомневалась, так как не готовилась к переходу, но в итоге подвести напарницу, пусть даже бывшую, не смогла. "Я была этому очень рада, потому что мы с Милой четыре года успешно выступали на соревнованиях, друг друга хорошо понимаем и знаем. У Милы просто невероятная сила воли и стремление к победе, а это очень важно в таких сложных с психологической точки зрения переходах", — комментирует Женя. Подготовка и борьба с весом С помощью друзей и знакомых девушки разработали маршрут перехода. Он должен был пройти через три региона — Ямало-Ненецкий автономный округ, Республику Коми и Ненецкий автономный округ. "Наш друг — геолог Сергей Стрижов, сидевший над картами ночи напролет, помог нам составить безопасный маршрут. Это важно, потому что тундра может быть очень коварной. Кажется на карте, что все нормально, а когда открываешь фотографии или проезжаешь по месту, то там и болота, и каньоны или вообще — отвесная стена. Сергей составил нам безопасный путь и забил его в GPS", — рассказывает Мила. Евгения за две недели до старта экспедиции отправила оборудование из Тольятти транспортной компанией — для авиаперевозки вещей оказалось слишком много. Сами девушки 26 апреля полетели в Салехард — ближайший город к начальной точке перехода — ямало-ненецкому селу Яр-Сале.

Описание Мила Полякова и Евгения Котлярова в Яр-Сале © Личный архив Милы Поляковой

"Я помню, как я стояла в аэропорту с тремя огромными сумками: с лыжами, со спальниками, конечно же, с едой. Вахтовики были в шоке, они не понимали, что это за девочка тащит баул, лыжный чехол и большущий рюкзак", — вспоминает Мила. Прямо по замерзшей Оби на машине девушек доставили в Яр-Сале. В эти дни на Ямале проходил традиционный праздник оленевода, и масштабы празднества их поразили. Местные жители, принявшие гостей, пожелали им удачи в предстоящей экспедиции. К пожеланиям присоединился и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Ночь перед стартом, как всегда, выдалась неспокойной. Евгения настраивалась на долгий путь, собирая вещи. Девушки признаются, что в таких переходах идет борьба за каждый килограмм груза. Важно соблюсти баланс, взяв все самое необходимое, но не перегрузив сани. "Когда собираешься, всегда подходишь к подбору вещей очень внимательно, оцениваешь их вес. Я положила себе две банки тушенки, потом подумала, они же тяжелые, убрала. Продолжаю собираться и взглядом на них опять наткнулась и опять положила. В общем, сомневалась и несколько раз выкладывала, а потом вспомнила, как знакомый альпинист говорил, что можно пожертвовать чем угодно, но только не тушенкой", — шутит Мила. В итоге каждая из девушке везла на санях почти по 40 килограммов еды, вещей и снаряжения. Непростой старт Обычно эндуро-кайтинг-экспедиции стартуют утром. Однако из-за погоды в этот раз девушки начали свой путь в 15 часов. По прогнозу, в первые два дня ожидалась идеальная для кайтинга погода — солнечно и ветрено. В таких условиях можно проходить более 100 километров в день. Девушки ориентировались на местности с помощью GPS-трекера. Однако оказалось, что это устройство считывает информацию и выстраивает маршрут по точкам, расстояние между которыми не менее полукилометра. Трекер, по которому можно было бы отслеживать местоположение девушек, тоже работал плохо — чтобы быть на связи, нужно было постоянно держать кнопку трекера нажатой.

Зато работал спутниковый телефон. Мила до сих пор с улыбкой вспоминает, как приятно вечером написать близким СМС с еще кнопочного телефона. Ландшафт тоже оказался не таким, каким он был на карте. "Например, по нашим прикидкам, должна быть равнина с очень маленькими кустарниками, а там лес. Причем такой, что насквозь проехать не получится, потому что кайт не пройдет. Пришлось много импровизировать и менять маршрут", — рассказывает Мила. В первый день девушки проехали 65 километров. На ночевку встали в неопознанном месте, поставив палатку прямо на равнине. Мила признается, что первая ночь была самой запоминающейся — она оказалась самой холодной за все девять дней, столбик термометра опустился до минус 16 градусов. Кроме того, девушки долго не могли уснуть — боялись диких животных.

А встретить им было кого: попадались куропатки, зайцы, песцы, олени и даже полярный волк. "Когда ты долго едешь в условиях плохой видимости в пасмурную погоду, когда идет снег или изморозь, то ты как в молоке, белое небо и белый снег сливаются вокруг. Изредка что-то выбивается из общей колеи, обычно это деревья или какое-нибудь оборудование геологов, которым они помечали каждый километр своего пути. Поэтому, когда видишь какого-нибудь зайчика или куропатку с черным хвостом, это просто услада для глаз", — улыбается Мила. Полярный Урал Суровый край встретил девушек всеми оттенками серого и полным отсутствием солнца. Двухдневный переход по этой территории оказался особенно тяжелым. К этому дню они прошли уже 230 километров, но так и не смогли добраться до Байдарацкой губы. Усталость навалилась после обеда, поэтому на ночлег расположились уже в 16 часов местного времени. Мила признается, что и она, и Женя обожают кофе, поэтому даже в экспедиции каждое утро, кроме двух самых первых и самых тяжелых, начиналось с его аромата. Мололи зерна прямо на месте с помощью USB-кофемолки. Для зарядки гаджетов у девушек были внешние аккумуляторы, суммарно на 40 тыс. миллиампер. Каждый день меняли и батарейки в GPS-трекерах.

Описание Первое утро на Полярном Урале, Республика Коми. Четвертый день пути © Личный архив Милы Поляковой

Активно расходовались и запасы еды. Мила отмечает, что в таких переходах важно плотно и калорийно позавтракать, поскольку в дороге удается лишь наскоро перекусить. С собой взяли чай, сухофрукты, оленину, хлебцы, орехи, прессованный хлеб, изотоник, горький шоколад, батончики для перекуса, множество сушеной еды. В засушенном виде можно взять с собой что угодно, сказала Мила и показала мне специально принесенный на нашу встречу засушенный борщ. "Женя у нас очень интересный человек, она питаться обычно начинает только на третий день, а до этого живет только на чае и шоколадках. Я так не могу, поэтому, по совету знакомого альпиниста, я себе набрала конфеток-барбарисок и буквально каждые полчаса их рассасывала", — вспоминает Мила. При этом воду с собой девушки не брали вовсе: снег в тундре чистый, поэтому его просто растапливали, чтобы напиться. Третий день перехода запомнился встречным ветром. В подобных условиях или когда ветра нет совсем, приходится убирать кайт, отстегивать заднюю часть лыж и идти пешком, впрягшись в сани. Девушкам повезло: наст под снегом оказался достаточно прочным, и удалось идти по нему, не проваливаясь. Изменился ветер, изменился и окружающий ландшафт. На горизонте показались горы Полярного Урала, стали попадаться реки, которые порой приходилось пересекать. "Довольно интересное зрелище — лед на реке. Он там прозрачный, но если, например, на Байкале он при этом темный, то тут светлый. Это одновременно и завораживает, и пугает", — улыбаясь, вспоминает Мила.

Со временем стало меньше снега. На пути стали попадаться торчащие из земли камни, от которых пострадали лыжи. Пересекая очередную реку, девушки заметили, что вместе с ними по льду идет полярный волк. Зверь обогнал их и стал ждать на противоположном берегу. "Было страшно, хотя чуть позже мы заметили тушу задранного оленя и поняли, что он, скорее всего, просто охранял свою пищу. Но мы все равно испугались и проехали еще не меньше десяти километров, прежде чем встали на ночевку, хотя к тому времени уже смеркалось", — вспоминает Мила. Первые трудности Погода благоволила девушкам, и уже следующим утром они добрались до запланированной изначально на этот день точки — озера Манисей. Это озеро, которому местные придают сакральное значение, означало окончание пути по Полярному Уралу. А вместе с ним закончились и оттенки серого. С этого дня и до конца пути путешественниц неизменно сопровождало солнце. Приободренные, кайтерши двинулись дальше. Но вскоре Миле показалось, что на ее сани кто-то прыгнул. Оказалось, что треснули почти все швы, скрепляющие основание саней. Сани Евгении постигла та же участь. Сделанная из легкого металла конструкция с большим количеством швов попросту не выдержала разгонов до 50 км/ч по неоднородному снегу. Швы нужно было скреплять, иначе ехать дальше было бы невозможно. С собой был строительный армированный скотч, которым наспех починили сани Евгении, сгрузив на них все вещи. Евгения впряглась в них, а Мила толкала сзади. Так они прошли еще около пяти километров до зимника, на котором надеялись встретить вахтовиков, обслуживающих газовые трубы. Но ожидание оказалось напрасным. "По спутниковому телефону я позвонила Сергею, который обещал нам помочь. Но ясно, что надеяться на это в такой ситуации было глупо. Еще была сигнальная ракетница, мы выстрелили, но это тоже не помогло", — говорит Мила.

Описание Вышка сотовой связи в арктическом поселке Хасырей (Ненецкий автономный округ) © Личный архив Милы Поляковой

Тут на девушек впервые накатила паника: пугало чувство неизвестности и непонимание, как решить очередную задачу, которую поставило путешествие. Однако очень скоро на горизонте появился грузовик. Удивленный водитель подумал, что ему померещилось. "Девчонки, а вы что тут делаете?" — это был самый популярный вопрос во время нашего перехода", — смеется Мила. Так на перекладных девушек доставили в Воркуту. "Всех очень удивляло, что в такой ситуации мы были на позитиве, много смеялись и шутили. Некоторые даже называли нас безответственными, но потом добрели и помогали чем могли", — рассказывает Мила. Воркута и доброта В Воркуту добрались к вечеру. Девушек поселили в гостиницу "Север", где они познакомились с путешествующим в одиночку парнем, решившим пройти по тундре пешком. В Воркуте ему пришлось остановиться из-за сломавшейся горелки. Женя и Мила посоветовали ему брать с собой запас этих "девайсов" и удивились его смелости, сказав, что на одиночный путь никто из них не решился бы — даже несмотря на то, что им то и дело попадались по-настоящему добрые люди. Один из них — найденный случайно мастер из компании "Севертранс" Евгений Павлович, который починил их сани. "Вообще сварка аргоном очень недешевая услуга, но Евгений Павлович сделал нам все бесплатно. К 14 часам местного времени все уже было готово, но из-за проводов ЛЭП двигаться было опасно. Путь продолжили только на следующий день. Ночлег нам тоже предоставил мастер", — с благодарностью вспоминает Мила.

Описание Евгений Павлович не только починил сани, но и предоставил девушкам ночлег © Личный архив Милы Поляковой

Утром друзья Евгения Павловича, ехавшие к местным озерам, вывезли девушек подальше от города. Какое-то время двигались благополучно, но потом на санях Милы почти пополам треснула лыжа. На этот раз повезло быстро: показался снегоход, и уже через несколько минут Дмитрий и Жора, ехавшие на нем, осматривали сломавшуюся лыжу, на ремонт которой у них ушло 20 минут.

Описание Дмитрий и Жора помогли отремонтировать сломавшуюся лыжу © Личный архив Милы Поляковой

Следующей преградой стали то и дело попадавшиеся реки, которые нужно было пересекать по непонятной и непредсказуемой толщине льда. Скорость движения упала, но все же день прошел результативно — девушки были довольны. Последний рывок 11 апреля стало определяющим днем всего путешествия. В 17 часов ожидался ураган, и нужно было заблаговременно найти надежный привал. Идеальное место нашлось уже в полдень, но от него, хоть и с большой неохотой, пришлось отказаться. Неожиданно стало еще теплее, на реках начал сходить снег и таять лед, стали видны проталины, снег прилипал к лыжам, а на южных склонах и вершинах гор приходилось ехать по оттаявшему мху, иногда реки приходилось переходить по колено в воде. Случалось, на "штурмы" рек уходила не одна попытка и не один час времени. Результатами этих переходов стали новые трещины на лыжах. Форсируя очередную реку, они наткнулись на следы росомахи, а под вечер ветер так усилился, что девушки были вынуждены двигаться с "безумной" скоростью. Учитывая состояние саней и уже почти полное отсутствие снега, Мила и Женя решили вернуться к недавно пройденному зимнику. Но им вновь повезло — почти сразу их подобрал автомобиль "Роснефти" с вахтовиками, который и доставил их до финальной точки — поселка Хасырей. Финальный аккорд 12 апреля путь был закончен. В поселке их приняли радушно, дали номер в гостинице, а уже утром со всем оборудованием, вес которого составил на двоих 140 килограммов, доставили в город Усинск. Девушки вспоминают доброту и отзывчивость, которую к ним проявили местные жители на протяжении всего пути.

Описание Мила Полякова и Евгения Котлярова в финале своего экстремального перехода © Личный архив Милы Поляковой