Радио "Пурга". Как работает единственная радиостанция самого отдаленного региона России

Как шутят сами сотрудники первой и единственной FM-радиостанции Чукотки, они уже 20 лет передают новости со скоростью 30 м/с — так дует ветер в самом восточном регионе России. Передают так оперативно, что их слышно во всех 42 населенных пунктах полуострова, даже там, где нет ни мобильной связи, ни интернета. За это на редакционном столе нет-нет да и появляется свежая морошка или засоленная по специальному рецепту рыба. Благодарность от слушателей не знает границ и не боится расстояний

2:0 в пользу перезагрузки "На материке плохую погоду с сильным снегом и ветром называют метелью, вьюгой, а у нас, на краю земли, — пургой, — профессионально поставленным голосом говорит одна из самых известных радиоведущих Чукотки Анастасия Лаврентьева. — Поэтому как еще может называться радио в самом удаленном регионе, особенно, если мы первыми сообщаем, идут ли сегодня дети в школу, или "пургуют" дома по погодным условиям? Конечно, только "Пурга"! Радио "Пурга", как и многое хорошее в этом мире, появилось на Чукотке по "вине" энтузиастов: в 2001 году Роман Абрамович, занимавший в то время пост губернатора округа, привез на полуостров из Нижнего Новгорода команду профессионалов и попросил создать в удаленном регионе собственную FM-радиостанцию, которая не только будет рассказывать обо всем происходящем на Чукотке, но и станет ее голосом, узнаваемым символом. "Пурга" начала 2000-х, конечно, мало похожа на "Пургу" сегодняшнюю, но с поставленной прежним губернатором задачей приезжая команда справилась на "отлично".

Как это по-чукотски?

"Роман Аркадьевич иногда приходил к нам по вечерам просто так. У нас в редакции стояло фортепиано, он что-то исполнял, любил слушать в эфире Земфиру и "Би-2" — тогдашний глава региона очень уважал хороший русский рок. И вообще, радиостанция в начале 2000-х была похожа на "Рок-FM", сегодня же больше крутим популярную музыку, — рассказывает Анастасия Лаврентьева. — Роман Валентинович (Копин, губернатор Чукотки с 2008 года — прим. ТАСС), тоже, кстати, к нам порой заходит. И я не могу сказать, что у радиостанции за 20 лет были какие-то трудные времена. Разные — да, но упадка я не помню. Радио — это живой организм, все в нем течет и изменяется, но мы в разные годы были и остаемся на слуху". Быть на слуху в регионе, где далеко не везде есть хороший мобильный интернет даже для совершения обычного звонка в мессенджере, — задача со звездочкой. Тем ценнее теплые приветы, переданные через сотни километров с помощью частот 102,8 FM и 101,6 FM. Новости для оторванных от мира "У нас два раза в день выходят новости на языках коренных малочисленных народов севера Чукотки, и это то, чем мы можем по праву гордиться, — говорит главный редактор радиостанции Дмитрий Кувшинчиков. — Я приехал на Чукотку из Москвы всего полгода назад, и у меня до сих пор мурашки бегут по коже от рассказов, что наши новости на языках коренных малых народов Севера слушают в оленеводческих бригадах. То есть кто-то в районном центре подносит к приемнику рацию, и новости "бегут" через десятки километров к слушателям в тундру, где плохо понимают русский язык и вообще оторваны от внешнего мира. Ради этого, поверьте мне, стоило пролететь половину континента и начать здесь работать".

Кувшинчиков говорит, что в юбилейный для радиостанции год его пригласили сюда, потому что на радио сейчас проводят "своеобразную перезагрузку". "Сейчас происходит, как мы тут говорим, перезагрузка 2.0. Поменялось музыкальное сопровождение, появились новые программы, многие из которых познавательные. Ну где еще рассказывать, чем яранга, например, отличается от чума, как не на радио "Пурга"? Чукотка — Арктический регион, и это просто кладезь познавательного контента", — вдохновлен новыми задачами Кувшинчиков. На радио появилось два новых проекта — "Арктическая библиотека" и "Бескрайний север". Сначала о мире Арктики рассказывали только на чукотской волне, потом эту идею подхватили коллеги с "Радио России", и сегодня наработки "Пурги" можно услышать и на их частоте. Очень понравилась слушателям и новая минутная программка "Как это по-чукотски?", в которой любое русское слово произносят на языках коренных малых народов Севера сотрудницы национальной редакции, а русский ведущий должен максимально похоже его повторить. Получается и смешно, и познавательно. "Кто-то для саморазвития учит несколько английских слов в день, а наши слушатели — несколько чукотских. По-моему, очень необычно и с арктическим вкусом", — считает главред. Уверен он и в том, что радиостанции надо оставаться универсальной. Радио для всех "В большинстве регионов ведь как бывает: хочешь ты послушать популярную зарубежную музыку — включаешь "Европу плюс", хочешь узнать последние новости из мира криптовалюты — идешь на Business FM. На Чукотке у слушателей особого выбора нет, и мы должны удовлетворять запросы каждого. Пока быть "народной" радиостанцией у нас получается", — доволен Кувшинчиков.

Описание Реклама "Пурги" на жилом доме в Анадыре © Марина Лысцева/ТАСС

К ситуации с профессиональными кадрами в регионе, где не то что журфака — даже платных курсов радиоведущих нет, он относится с юмором. "Надо беречь тех, кто есть (смеется). Мы своих людей не разбазариваем, а вот новых стараемся заманить с материка. Скажу честно — это сложно. Север обнажает качества людей — и хорошие, и дурные, обостряет все чувства. Это отличная лакмусовая бумажка, "тест на человека", если хотите. Приезжают-то не все, а уж остаются — тем более не все. Поэтому своих бережем как зеницу ока, новых, по возможности, воспитываем тоже сами. Недавно только вырастили ведущего — до эфира он работал на почте. Но природа наградила парня приятным баритоном, а мы уж тут как тут, на подхвате", — делится он секретами арктического хедхантерства. Как "высосать" туман Бывший программный директор и главный редактор "Пурги" Руслан Вакулик вспоминает, как слушатели использовали радиостанцию, чтобы "повлиять" на погоду.

Яранга

"Начало лета, раннее утро, стоит не пробиваемый фарами серый туман. В студии звучит звонок слушателя, в трубке — детский голос. Девочка-второклассница просит в эфире свою бабушку "высосать" туман. Говорит, что бабушка живет в селе Тавайвааме и всегда слушает радио. Мы ее спрашиваем, как это — туман высосать? Ребенок отвечает, что бабушка умеет. И действительно, через десять минут — яркое солнце и синее небо вокруг, и даже видно, как на той стороне лимана работают белые ветрогенераторы Абрамовича Романа Аркадьевича". "Пурга" во все годы была проводником между теми, у кого есть связь, и между теми, у кого ее нет, — говорит Анастасия Лаврентьева. — Мне по спутниковому телефону звонят из тундры, передают приветы и поздравления своим родным, а сами себя люди в этот момент даже не слышат — уж до тундры наш эфир пока не добрался. И в этом, в числе многого другого, магия радио лично для меня. Соединять людей и через пургу, и через ветер.

Описание Певец Сергей Лазарев в студии "Пурги" © Пресс-служба радиостанции "Пурга"

Бывают, вспоминает Анастасия, на "Пурге" и звездные гости. "Абсолютно все, кто приезжают в Анадырь с выступлениями и концертами, становятся гостями нашей студии. Всех имен за 20 лет работы на радио я не припомню, но лично для меня одним из самых запоминающихся "звездных" визитов был приезд на полуостров Валерия Меладзе. Стоит ли говорить, что женская половина редакции еще долгое время после этого не могла прийти в себя". Случаются и казусы, в том числе и "кошмар всех ведущих" — нецензурные выражения слушателей. "Конечно, это живой эфир, и наши эмоции всегда находят широкий отклик у слушателей. Нам пишут в мессенджеры, дают обратную связь на услышанное в эфире, высказывают свою точку зрения, с чем-то не соглашаются. Нам даже до сих пор пишут письма от руки. А однажды девушка так эмоционально поздравляла кого-то с праздником, что употребила крепкое словцо. Потом, смутившись, пробормотала: "Ой, я вслух это сказала? Меня же родные слушают!" — и быстренько отключилась. Так что всякое бывало, но моя личная радийная история не заканчивается. И я правда считаю, что мы здесь работаем для того, чтобы людям было теплее в регионе, где зима девять месяцев в году. Тепло от слова, совета, привета. И если судить по тому, что у нас в редакции то и дело появляются вкусности от слушателей, — согревать души людей через радиоприемники нам удается", — без ложной скромности говорит ведущая.

Описание "Пурга" — многократный лауреат Национальной премии "Радиомания" © Пресс-служба радиостанции "Пурга"