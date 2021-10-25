Глава Дудинки призвал увеличить финансирование на содержание дорог в Арктике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Финансирование на содержание дорог в арктической зоне необходимо увеличить, так как дороги в Арктике требуют более частого капремонта, считает глава города Дудинка Юрий Гурин.

"Мы сейчас опять же обращаемся в различные структуры власти для того, чтобы относительно Арктической зоны были пересмотрены нормативы [сроков капремонта]. И, в том числе, хотелось бы обратить внимание на увеличение стоимости содержания квадратного метра дорожного полотна. У нас в городе только за это лето несколько мест - на 1,5 м провалы на дорогах. Это не прорывы характера хозяйственной деятельности, это именно грунтовые воды", - сказал он на общероссийском форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах России" в Петербурге в понедельник.

Гурин рассказал, что в 2015 году был проведен капремонт единственной дороги, соединяющей Норильск и Дудинку. За 6 лет эксплуатации дорога пришла в негодное состояние. Следующий капремонт по регламенту должен состояться в 2032 году. Для нормальной эксплуатации дороги такой срок между проведением капремонта слишком большой.

Дудинка расположена на болотистой местности, поэтому капремонт дорог требуется чаще тех сроков, которые продиктованы нормативами. По словам Гурина, власти города не могут самостоятельно справиться с размывами дорожного полотна грунтовыми водами, требуется дополнительное финансирование.