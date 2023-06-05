Длинная шерсть и короткие ноги. О выносливых и необычных лошадях якутского полюса холода

Лошадей якутской породы видно сразу: пушистые, коренастые, малорослые, всего 135 см в холке, с большими круглыми животами и короткими ногами. Благодаря подшерстку и длинной шерсти они не боятся лютых морозов, а их ноги настолько сильные, что помогают им не только раскапывать глубокий снег в поисках пищи, но и отбиваться от хищников. Рассказываем, как в Якутии разводят лошадей и почему они только недавно стали широко известны

Версии происхождения

Есть несколько версий того, как лошади появились в Якутии. Согласно первой, они издавна обитали в этих краях, а прибывшие сюда якутские племена смогли их приручить. Вторая версия предполагает, что еще древние люди при переселении перевезли сюда свой скарб и домашних животных, включая лошадей.

Первые научные сведения о древних лошадях на севере Азии опубликовал в середине XIX века естествоиспытатель и путешественник Александр Миддендорф. Он писал, что в одном из захоронений на полуострове Таймыр вместе с костями мамонтов и диких быков была обнаружена челюсть лошади. По его мнению, это подтверждало, что лошади обитали в Арктике еще в эпоху мамонтов.

В начале ледникового периода на севере Якутии действительно обитали лошади, которые, правда, были очень рослыми и тяжеловесными. Остатки скелета такой гигантской лошади обнаружили на территории Колымской низменности. Высота этого животного в холке достигала 1,8 м. Палеонтолог Петр Лазарев предполагал, что якутская порода произошла именно от древней ленской лошади — этот вымерший вид лошадиных был представителем мамонтовой фауны и просуществовал в открытых арктических степях и светлохвойной лесостепи до среднего (примерно 4,5 тыс. назад), а может быть, даже позднего (примерно 1,5 тыс. назад) голоцена.

Однако находка, сделанная в 2009 году в местности Батагайка в Верхоянском районе Якутии, опровергла эту гипотезу. Ученые нашли здесь остатки лошади, геологический возраст которой оценили в 4 450 лет. Генетические исследования и сравнение ее с ДНК современной якутской лошади показали, что это разные виды. Древняя ленская лошадь полностью вымерла, не оставив потомков.

Культ лошади

Лошади якутской породы выдерживают и 60-градусные морозы зимой, и летние перепады, когда дневные температуры могут дойти до +30 °C и выше, а ночью упасть на 15–20 °C. Круглый год они обитают на открытом воздухе, пасясь табунами на якутских просторах. У каждого вожака — его можно узнать по длинной гриве — есть свой табун, в который могут входить больше десяти кобыл и жеребят. Эти свободолюбивые животные сами добывают пищу, но в особенно долгие и холодные зимы хозяева все же выезжают к табунам для прикорма.

Якутия занимает первое место в России по поголовью лошадей — пасущиеся стада можно встретить практически по всей республике, а их общая численность превышает 180 тыс. голов.

История якутов тесно связана с коневодством. В древности якутские племена жили небольшими поселениями в речных долинах и на лугах возле озер. Мерилом богатства был скот: чем большим поголовьем лошадей и коров владел человек, тем богаче он был.

Якутские лошади © Максим Авдеев/ ТАСС

Лошади обеспечивали своих хозяев всем самым важным — служили транспортом, давали пищу, одежду, помогали в хозяйстве. К примеру, из кобыльего молока готовили кумыс, а из конского волоса плели одежду, рыболовные снасти и даже использовали при изготовлении традиционной посуды: якуты делали ее из бересты, полосы которой сшивали конским волосом. Мясное коневодство — одна из основ сельского хозяйства Якутии, а жеребятина и по сей день считается здесь деликатесом.

Образ этого животного крепко обосновался и в культуре Якутии. Одно из главных якутских божеств Джесегей Айыы является покровителем лошадей. Конь — верный спутник богатырей — главных героев якутского эпоса олонхо. Недаром во время главного якутского праздника Ысыах обязательно устраивают скачки.

Дорога из Оймяконья

Якутская лошадь — аборигенная порода и обитает только в Якутии, поэтому за пределами региона о ней долгое время знали немногие. Первая широкая известность пришла к этой породе два года назад после старта многокилометрового конного перехода, который занял почти полтора года и завершился прибытием в Москву наездников на коренастых лошадках.

Один из наездников — Дугуйдан Винокуров — из семьи коневодов. Всех лошадей для перехода ему предоставил отец — Семен Львович Винокуров, тоже потомственный коневод, полвека проработавший с лошадьми. У него своя конебаза, где содержится около 200 лошадей.

Дугуйдан Винокуров вспоминает, что отец сам подобрал лошадей и сказал в напутствие: "Раз решился, то иди до конца". Ему уже приходилось бывать в конном путешествии, правда, не в таком длительном и не столь осознанном. Его родители, Семен и Ирина Винокуровы, возили его еще девятимесячным на лошадях из Оймякона в Охотск в Хабаровском крае — почти тысяча километров пути. После был еще один подобный конный поход, когда сыну исполнилось три года. Так что любовь к лошадям и дальним странствиям у Дугуйдана в крови.

Конный переход начался 5 марта 2021 года, когда всадники Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев выехали из села Ючюгей в Оймяконском районе Якутии. Визитной карточкой этого района являются экстремальные холода: именно здесь находятся полюс холода и официальная резиденция хранителя мирового холода Чысхаана. Винокуров вспоминает, что в тот день Оймяконский район в полной мере подтвердил свой статус — когда наездники покидали село, температура составляла 52 градуса мороза.

Организаторы перехода говорят, что их главной целью было показать выносливость якутской породы лошадей, способных преодолевать большие расстояния в разные времена года и скакать при любой погоде по самой разной местности. В переходе участвовали четыре лошади, которых всадники меняли, используя не только для езды, но и для перевозки вещей, палатки, еды.

Дугуйдан Винокуров и Мичил Неустроев во время конного перехода из Оймякона © Личный архив Дугуйдана Винокурова

Изначально Винокуров и Неустроев хотели добраться до Лондона. Путь был проложен по проселочным дорогам, тайге и оживленным трассам. Уже в начале перехода путешественники преодолели горные перевалы Оймяконья с характерными сугробами снега. В первые дни, говорит Винокуров, лошади часто пугались, ведь прежде они редко видели людей и автомобили.

Проект поддержали администрации Оймяконского и Усть-Алданского районов, а также Русское географическое общество и местные предприниматели. Тем не менее путешественники действовали на свой страх и риск. Они рассчитывали только на себя и двигались без сопровождения техники. В среднем за день старались преодолевать 45−60 км.

Вместо Лондона — Москва

Спустя месяц всадники прибыли в Якутск, где им пришлось задержаться на два месяца из-за начавшейся пандемии коронавируса. Тогда же они решили изменить конечную точку похода. Причин было много, основная — закрытие границ, из-за которого англичанин Никита Греци не смог присоединиться к поездке.

"Маршрут изменился, но не наша главная цель, — говорит Винокуров. — Мы все еще хотели показать якутскую лошадь и ее возможности. К тому времени нашу экспедицию приурочили к 100-летию автономии Якутии, и было больше смысла направляться в Москву, нежели в Лондон".

Всадники понимали, что животных нужно обеспечивать водой, сеном и овсом. И после Якутска двигаться стало легче: на предоставленной местным предпринимателем "Газели" путешественники перевозили вещи и корм для лошадей.

В апреле 2022 года, когда всадники добрались до Новосибирской области, Неустроеву пришлось остановить участие в проекте: в результате несчастного случая погибла его лошадь, а конь получил травму глаза. Винокуров продолжил путь в одиночку, пока в Казани к нему не присоединился его девятилетний сын Дархан, который в итоге преодолел с отцом остававшиеся до Москвы 700 км.

"Выдержал Дархан весь путь прекрасно, он с детства знаком с седлом. Держался совершенно на равных — после целого дня в седле вечером помогал обустраиваться на ночлег, готовить еду, ставить палатку", — рассказывает путешественник.

Спустя год и четыре месяца, 15 июля 2021 года, якутские всадники достигли Москвы. Торжественное завершение проекта состоялось 30 июля в Коломенском парке во время празднования Ысыаха, приуроченного к 100-летию Якутской АССР. Общая протяженность маршрута составила почти 11 тыс. км, конная экспедиция проехала 17 регионов России и пересекла семь часовых поясов. Идея о новом путешествии родилась практически сразу.

На Колыму путями предков

Второй проект получил название "Дорогами великих предков". Его маршрут пролег от якутского села Ючюгей до поселка Сеймчан в Магаданской области. Протяженность пути составила около 800 км, из которых около 300 км — по бездорожью. В этот раз наездник был один — сам Дугуйдан Винокуров. С ним отправились повар, оператор и водитель. Все они следовали в "УАЗе", в который погрузили сено и овес для лошадей.

Переход начался 21 февраля этого года, и, как и в прошлый раз, всадника провожали жуткие холода — термометр показывал минус 55 градусов. Проект прошел при подержке Русского географического общества.

Помимо того что экспедиция также должна была подтвердить выносливость якутских лошадей, перед наездником была поставлена еще одна задача — провести ночь по примеру предков на открытом воздухе без палатки, только в спальнике. Для этого подготовили соответствующую экипировку, которая включала два комплекта одежды и спальников — традиционный и современный.

Дугуйдан Винокуров во время конного перехода из Якутии в Магаданскую область © Личный архив Дугуйдана Винокурова

Национальную одежду сшили от шапки до унтов, все было подогнано под мерки путешественника. При ее изготовлении использовали шкуры оленя и лошади, заячий и лисий меха. Современную экипировку для использования при суперэкстремально низких температурах предоставила коммерческая компания. В итоге оба комплекта хорошо себя проявили, но современный спальник требовал сушки из-за образования конденсата.

"В традиционном спальнике все было отлично, конденсата не было. Но надо учитывать, что весь традиционный комплект весил примерно 70 кг, в то время как комплект современной одежды — около 5 кг, это от носков до спальника", — уточнил экстремал. Всего на открытом воздухе он провел четыре ночи, остальные дни — в палатке.

Дорога до Сеймчана потребовала около шести недель. Самая низкая температура во время пути — минус 58 градусов — была зафиксирована на границе между Якутией и Колымой.

В планах Винокурова — продолжать работу по популяризации якутской породы лошадей. Он хочет создать музей международного уровня, в котором бы рассказывал не только о якутской, но и других породах. Наряду с этим путешественник хочет развивать туризм в родном Оймяконском районе — возможно, начать конные прогулки по его живописным местам.

"Хочу открыть школу верховой езды, желательно возле Якутска. Думаю, если человек научится ездить на якутских лошадях, то сумеет оседлать любую породу", — уверен он.

Юлия Бочкарева