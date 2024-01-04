Ананасы и концерт под елкой из злаков. Как прошел самый необычный Новый год в Арктике

Пьесами по Чехову у елок, сооруженных из длинных стеблей злака гаоляна и проволоки, а также ананасами с шампанским встречали новогодние праздники члены русской Гидрографической экспедиции под руководством Бориса Вилькицкого, впервые в отечественной истории совершившей переход Северным морским путем. Опыт зимовки полярников, чьи пароходы "Таймыр" и "Вайгач" вмерзли во льды океана у самой северной точки Евразии, стал важной вехой для дальнейшего освоения Арктики

Самая северная елка

Возможно, это были самые необычные на тот момент в высоких широтах елки. Кто-то придумал закрепить вместе прутья гаоляна — тропического растения, из которого на "Таймыре" были сделаны веники, а затем все это выкрасить зеленой масляной краской. На "Вайгаче" елку скрутили из покрашенной в зеленый цвет проволоки. Новогодние "деревья" нарядили самодельными картонными звездами, орехами, свечами и электрическими лампочками. Так члены застрявшей во льдах между побережьем Таймыра и Северной Землей Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана (ГЭСЛО) встречали Рождество и Новый, 1915 год. До ближайшего населенного пункта были сотни километров.

Для новогоднего стола очень кстати пришлись поросята, которых растили и берегли для такого случая с самого Владивостока, а также долго хранившиеся ананасовые консервы. Всем достался бокал шампанского и подарки: табак, мыло.

"А еще были концерт оркестра балалаечников, постановка пьес Чехова, выступления клоуна и куплетистов. Таких новогодних праздников в этих широтах не было никогда, — рассказывает исследователь из Красноярска Алексей Елисеенко. — Это были русские моряки, оказавшиеся вопреки планам на много месяцев запертыми посреди ледяной пустыни".

Застрявшие у края мира

"Провизии хватит на год", — телеграфировал в конце октября 1914 года морскому министру России начальник экспедиции Борис Вилькицкий, годом ранее открывший неведомую Землю Императора Николая II, когда понял, что дальше дороги нет — стеной стали льды. В очередном плавании мореходам была поставлена задача: пройти Северным морским путем из Тихого океана в Атлантический. Одолев восточную часть пути, ледокольные пароходы встретили мощные льды в районе мыса Челюскина, не смогли пробиться сквозь них и вынуждены были встать на зимовку.

"Зимовка в планы ГЭСЛО не входила, и, конечно, она стала для русских мореходов необычным и довольно тяжелым испытанием, — говорит Елисеенко. — Однако экспедиция была неплохо подготовлена и оснащена, командный состав имел опыт плаваний в арктических морях, и вынужденная многомесячная зимовка прошла успешно, не превратившись в трагедию. Уровень подготовки был такой, что на борту "Таймыра" был даже велосипед, на котором один из офицеров совершил первую в мировой полярной истории велоэкскурсию по льду. В общем, эта история — совсем не сюжет для фильма-катастрофы. Не было нападений белых медведей, российские моряки не ели друг друга подобно британским мореплавателям несколько десятилетий назад (имеется в виду экспедиция Джона Франклина 1845 года, в ходе которой погибли все 129 участников, включая капитана Франклина — прим. ТАСС)".

На пароходах зимовали 94 человека. Газеты того времени отмечали, что Северный Ледовитый океан лишь второй раз в своей истории видел столь многолюдную экспедицию. Пресса вспоминала, что многочисленнее была только та самая экспедиция Франклина.

Вилькицкий лично утвердил меню на все зимовки: борщи, щи, каши, макароны с тушеным мясом, рыбой, кисели и компоты, кофе и какао. Раз в неделю каждый человек получал полбанки сгущенки, 400 грамм варенья, иногда заменяемого консервированными фруктами, шоколадом или пастилой. Воду добывали из льда и снега.

Некоторые считали такое питание слишком однообразным. "Оказалось, что я совсем не приспособлен к полярной еде. К кашам прямо чувствую органическое отвращение. <…> Через месяц мне опротивели макароны", — вспоминал судовой врач "Вайгача" доктор Арнгольд.

Полярная школа

На протяжении многих лет красноярские ученые занимаются поисками следов русских полярных мореходов. По словам научного сотрудника ООО "Археологическое проектирование и изыскание" Данила Лысенко, накоплено большое количество информации, в том числе об условиях зимовки в разные периоды времени.

"Зимовка в Арктике — это всегда экстрим. И этот опыт, наверное, применим в части изучения бытовой, биологической, психологической адаптации человека к таким суровым реалиям, к нахождению в условиях ограниченной возможности получения каких-то ресурсов, вплоть до пищевых, в условиях ограниченной возможности общения. Как ведет себя человек, как выживает в этих реалиях — все это очень интересно", — говорит Лысенко.

Судовой врач с "Таймыра" Леонид Старокадомский отмечал, что одна из страшных опасностей на зимовке — безделье. Праздность вызывает тоску и уныние, снижается стойкость организма и активность, что чревато болезнями, в частности высок риск цинги. "Людей следовало занять во что бы то ни стало. Каждому мы находили какую-нибудь работу. Прогулки на льду для всех были строго обязательными, и проводились они неукоснительно", — вспоминал Старокадомский.

В расписании для экипажей помимо судовых работ, заготовки льда и снега было предусмотрено катание на сооруженной ледяной карусели, собаках и лыжах, борьба и бокс, стрельба в цель. Особой популярностью пользовался футбол. Офицеры вели занятия с командой по русскому языку, математике, химии, физике и географии, истории, для желающих преподавали немецкий и французский языки. Велись занятия по повышению квалификации, в праздничные дни устраивался лекторий и чтения художественной литературы, репетировал оркестр из балалаек, мандолин и гитар.

Как отмечает председатель правления Клуба любителей Таймыра Станислав Стрючков, члены экспедиции не только выживали, как, например, Фритьоф Нансен, но и вели эффективную научную работу. Их деятельность обогатила "науку так, как ни одна экспедиция ни до нее, ни после". В частности, штурман Евгенов наметил контуры Земли Императора Николая II.

Все это происходило далеко от Большой земли, в полярную ночь с ее суровыми морозами, когда из-за экономии топлива температура в каютах пароходов опускалась до +7 градусов Цельсия. Корабельные медики боролись с участившимися случаями обморожений и болезней. Были и потери: от воспаления почек умер лейтенант Жохов, из-за аппендицита скончался кочегар Ладоничев. Чтобы похоронить товарищей на берегу, моряки 130 километров везли их тела по льду, а затем долбили могильные ямы в вечной мерзлоте.

Роль ГЭСЛО

8 августа 1915 года "Таймыр" и "Вайгач" освободились от ледяных оков и смогли продолжить плавание. В середине сентября пароходы вошли в порт Архангельска — впервые в мире пройдя Северным морским путем с востока на запад.

"Значение экспедиции Вилькицкого трудно переоценить. Борис Андреевич доказал делом, что Северный морской путь возможен. Поняв это, за него активно взялся уже в советские годы Отто Юльевич Шмидт, сделав Таймыр, и в частности Норильск и Дудинку, опорной базой для прохождения судов", — подчеркивает Стрючков.

Подвигом русских людей и предтечей промышленного бума в Арктике в ХХ веке называет работу ГЭСЛО Елисеенко.

"Успех экспедиции позволил развернуть инженерную мысль, заставил думать, что освоение Заполярья — задача не завтрашнего, а уже сегодняшнего дня. И буквально за одно поколение арктические пути превратились из предмета фантастики "ближнего прицела" в мощный инструмент развития страны", — отметил Алексей Елисеенко.

Андрей Мармышев