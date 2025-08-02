Последние годы в России активно развивается промышленный туризм — экскурсии по объектам горно-металлургического комплекса страны. Как происходит передача знаний из-под земли, как работает одна из крупнейших в мире компания по производству цветных и драгоценных металлов, а также как развивается промышленный туризм на севере страны — в репортаже ТАСС из самого северного города России — Норильска

На севере — туризм!

По данным Российского союза туриндустрии, уже сейчас, за первую половину 2025 года, количество проданных туров на плато Путорана в Красноярском крае превысило показатели за весь 2024 год. На юге Таймыра также активно развивается туризм по промышленным объектам крупнейшего центра по производству цветных металлов. Корреспонденту ТАСС удалось посетить два объекта компании Норникель: шахту “Ангидрит” рудника “Кайерканский” и корпоративный учебный центр.

© Анастасия Давыденко/ ТАСС

С чего все начиналось: про Норильский комбинат В этом году компании, которая является крупнейшим производителем цветных металлов в России, 90 лет. Создание Норильского комбината — решение Совета Народных Комиссаров СССР от 23 июня 1935 года, однако день рождения компания отмечает в День металлурга и одновременно День города Норильска. Показать ещё

“Я соблюдаю ТБ!”

Программа промышленного туризма максимально приближена к реальной работе горняков. Поэтому экскурсия началась с обязательного инструктажа по технике безопасности (ТБ). Проходя по коридорам административных зданий, невозможно не заметить милые рисунки детей сотрудников на стенах. Из самого запоминающегося — рисунок мальчика, обращенный к папе с надписью: “я жду тебя домой”.

Что до ТБ, то ей на предприятиях “Норникеля” уделяется первостепенное внимание, на рабочей форме “сотрудников подземелья” на груди шеврон с надписью “я соблюдаю ТБ”. А фразу “ни в коем случае, даже для фото, не снимайте каски с очками” мы слышали не менее 10 раз — от каждого встречающего нас горняка.

Первой остановкой в туристическом маршруте стал корпоративный университет — действующий учебно-производственный участок для обучения будущих и нынешних сотрудников.

Трехуровневая вышка, а именно металлическая конструкция, больше похожая на детский кукольный домик, служит для обучения действиям при аварийных ситуациях на высоте, но при этом под землей. Сотрудники корпоративного университета подвесили на вышку робота-манекена “Гошу", как признались сами, чтобы разбавить напряженную обстановку предстоящих экзаменов у обучающихся в университете. Правда, в шутку сказали, что Гоша технику безопасности в свое время не прошел.

Трехуровневая вышка и манекен "Гоша" © Анастасия Давыденко/ ТАСС

​Зачем туризм промышленной компании? Как сообщила ТАСС директор департамента социальной политики "Норникеля" Ирина Жуйкова, важной составляющей является популяризация уникальных природных особенностей северных территорий, изменение их имиджа с промышленного на туристическо-рекреационный, повышение инвестиционной и туристической привлекательности региона. Одновременно компания следует целям приоритетных национальных проектов, в том числе ориентированных на увеличение внутреннего туристического потока, развитие туристического потенциала территории Арктики и Крайнего Севера. Показать ещё

Далее мы поднялись на самую высокую точку вышки, откуда получилось “эвакуироваться”. Это выглядело как полет с тарзанки, но именно так это может случиться в реальных условиях (хотя, конечно, в идеале таких ситуаций лучше избегать).

Помимо обучения работе на высоте, на этой вышке проходят обучение по пожарной безопасности специалисты и рабочие компании, причем даже тех профессий, о которых кто-то, возможно, даже не слышал: шлаковщики, электромеханики, крепильщики, электролизники, эмульсовары и др.

После полета-эвакуации с высоты мы идем в переоборудованный морской контейнер, в котором находится 3D тренажер-симулятор погрузочно-доставочной машины (ПДМ). Эта машина — эволюционная замена ручной работы по сбору горной массы.

Благодаря таким современным технологиям удалось почувствовать себя настоящим машинистом ПДМ: рассчитать высоту выработки, уложить в ковш машины горную породу и выкатить ее за пределы участка.

Что такое выработка? Горная выработка — это искусственно созданное пространство в недрах земли. Выработка может быть горизонтальной, вертикальной и наклонной. Горные выработки создаются для добычи и транспортировки полезных ископаемых, вентиляции шахты и водоотлива подземных вод. Иными словами, выработка — это дороги под землей. Если сотрудники предприятия после прохождения этих тренажеров получают допуски к работе, то мы, участники экскурсии, унесли с собой эмоции, ибо не каждый день ты одновременно летаешь с учебной вышки и спускаешься под землю, хоть и в 3D-реальности. Показать ещё

Все — на завод!

Второй точкой экскурсионной программы стала действующая шахта по добыче минерала ангидрит (минерал внешне белого цвета, в горно-промышленном комплексе используется для изготовления смесей для закладки пустот горных выработок) рудника “Кайерканский”.

День снова начался с техники безопасности. Участникам экскурсии опять выдали спецодежду, каску, очки, перчатки и респиратор. После мы отправились заг ород, к подножью горы Шмидтихи, где в самом начале истории современного Норильска располагался трудовой лагерь “Норильлаг”. Он действовал с 1935 по 1953 год.

Ангидрит © Анастасия Давыденко/ ТАСС

По пути к шахте “Ангидрит” мы услышали историю освоения таймырской земли начиная с XVII века и, конечно, про то, как было принято решение о создании Норильского комбината и всю его 90-летнюю историю.

Крепкой кровли!

В этот раз вместо классического инструктажа по ТБ нам показали ролик с элементами мотивации от известных актеров, например, от Дмитрия Харатьяна, который в конце прохождения инструктажа напомнил, что вся Россия горняками гордится и благодарит их за тяжелый труд.

Также неофициальной обязанностью, но важной традицией стала фраза, которую произносят все без исключения перед началом смены — “крепкой кровли!”

Как мы уже говорили, под землей у шахтеров свой мир, а следовательно, и свой язык. Кровля — это потолок, борты — стены, а почва — земля. Отсюда и вышеупомянутая фраза.

© Анастасия Давыденко/ ТАСС

Пропускной режим в шахту мало похож на стандартный проход на работу. Вместо привычных магнитных карточек и турникетов у шахтеров — алкотестер. Прежде чем войти в производственную часть рудника, этот тест пришлось пройти и нам: без его успешного прохождения внутрь не попасть.

После мы получили комплект горняка: индивидуальный газоанализатор, фонарь шахтерский и самоспасатель — средство индивидуальной защиты органов дыхания горнорабочих при подземных авариях, который позволяет иметь кислород при нестандартных ситуациях.

Далее спустились в шахту на отметку, равную высоте 22-этажного дома. Шахта “Ангидрит” уникальна тем, что в ней нет спусковой клети (лифта), поэтому шли мы пешком. Путь до учебного полигона был долгим, но высота вовсе не ощущалась.: давление от столь глубокого спуска перекрывали эмоции от масштаба увиденного.

Шахта не выглядит так, какой ее изображают в фильмах или других художественных произведениях. Она белая, стены похожи на застывшие каменные сосульки, а спуск очень плавный. Фотографировать путь не разрешается, так как шахта действующая и входит в список стратегических объектов России.

Учебный полигон состоит из нескольких параллельных выработок, в которых уже нет самого ангидрита. Здесь проходит обучение персонала по двум специальностям: машинист ПДМ и бурильщик шпуров.

Кто такой бурильщик шпуров Бурильщик шпуров — специалист по горным выработкам специального назначения. Он управляет самоходными буровыми установками и работает с помощью ручного инструмента, что позволяет бурить выработки глубиной до 5 м для размещения зарядов и разрушения участков горных пород. Показать ещё

Кто и как добывает руду

В шахту мы попали в самый разгар обучения машинистов и бурильщиков, которые оттачивали свое мастерство. Несмотря на шум, пыль и отсутствие света, все выглядело, как настоящее искусство. Попасть в точку, заложить взрывчатку, а после взрыва увидеть вкрапления ангидрита в обычной стене — это чудо, не меньше.

© Анастасия Давыденко/ ТАСС

Далее мы прошли в гараж, где увидели привычные приспособления из прошлого века: перфоратор, отбойный молоток, лом и т.д., которыми до сих пор продолжают работать, правда, в очень редких случаях. Например, при дроблении больших кусков ангидрита.

Вокруг — памятки о методах бурения и промышленной безопасности, а на выходе из шахты — галерея с промышленными фотографиями, сделанные на предприятиях Норникеля.

Посетить шщахту "Ангидрит" можно за 4 404 рубля по полному тарифу и за 1 500 — по льготному (он действует для жителей Норильска и Дудинки).

Развитие промтуризма: что дальше

Не отстает в развитии туризма и еще один арктический регион, в котором работает "Норникель" — Мурманская область. Здесь планируется открытие туристического кластера Печенгского муниципального округа, который будет включать в себя такие объекты, как Кольская сверхглубокая скважина, “Плавильный цех”, “Шахта Каула-Котсельваара”.

© Анастасия Давыденко/ ТАСС

По словам представителей Кольской ГМК (входит в группу компаний "Норникель"), проект дает новую жизнь промышленным объектам, создает места притяжения для туристов. Это, в свою очередь, позволяет гармонично развиваться территории, предлагая альтернативные ветки развития экономики округа.

Сами сотрудники объектов, на которых нам удалось побывать, признаются, что металлургия — это призвание и служение, которое обязывает передавать накопленный опыт следующим поколениям металлургов. Они выбрали путь наставничества, но быть горняками не перестали, а лишь открыли новую грань своей профессии. Всем горнякам России желаем крепкой кровли и возвращения домой после каждой смены, как просил тот самый мальчик на своем рисунке для папы.

Анастасия Давыденко