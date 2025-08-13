Эксперимент с Плейстоценовым парком. Как ученые пытаются изменить будущее

Резидент Арктической зоны РФ Никита Зимов занимается уникальным научным экспериментом на Крайнем Севере. Его цель — не просто изучение экосистем, а попытка изменить будущее, восстановив природу Ледникового периода. Эксперимент проходит в Плейстоценовом парке в Нижнеколымском районе на северо-востоке Якутии, где ученые пытаются воссоздать экосистему позднего плейстоцена — эпохи мамонтов, для чего завозят в тундру животных, способных трансформировать ее в степь

Продолжая дело отца

Главная цель всего труда Никиты Зимова — вернуть природе тот вид, который она имела до того, как люди стали ее менять. Когда-то на севере вместо лесов были огромные степи, где паслись мамонты и бизоны. Идея Зимова — замедлить глобальное потепление с помощью "мамонтовых степей".

Никита Зимов продолжает дело своего отца — известного ученого Сергея Зимова, который основал научную станцию у поселка Черский в 1980 году. Никиту привезли туда в возрасте двух лет.

"Здесь вырос, пошел в школу в Черском. В 14 лет уехал в Новосибирск в физматшколу, потом окончил Новосибирский государственный университет, и в 20 лет вернулся сюда", — рассказывает о себе Никита.

С тех пор он работает на станции — вначале как научный сотрудник, работник парка. Постепенно отец передал дела сыну, и тот уже 12 лет руководит парком.

Он отмечает, что многие жители поселка мечтают уехать на материк. "А людей, которые живут ближе к природе, на постоянное место жительства на материк часто и не загонишь. Съездить посмотреть, отдохнуть, у кого-то дети учатся и так далее. Расстаться с севером у многих не получается", — продолжает директор парка.

Никита учился в аспирантуре во Владивостоке, но кандидатскую не защитил. При этом у него много публикаций в престижных журналах, индекс Хирша — 29 (количественная характеристика продуктивности ученого, величина от 16 и выше присваивается ученому с мировым именем).

Никита Зимов © Личный архив Никиты Зимова

— Высокие научные показатели, но именно кандидатскую никогда не защищал. Практически не требовалось никогда, но и здесь времени никогда не было. У меня не кабинетная работа. Завтра — землю копать, через месяц — на море овцебыков ловить. Поэтому держу себя в форме: бегаю на лыжах, когда есть возможность, — говорит ученый.

Каждое короткое арктическое лето — борьба со временем. В приоритете — экспедиция на острова Бегичева на море Лаптевых, где содержится растущая популяция овцебыков. В 2024 году поход завершился неудачей: судно месяц простояло из-за льдов по пути к арктическим островам. В этом году экспедицию решено повторить.

В Черский прилетели ветеринары из Москвы, сотрудники Минэкологии Якутии. В одну сторону путь занимает почти неделю. Цель экспедиции — поймать 15 животных и перевезти в парк.

Возвращение в плейстоцен

Главная идея эксперимента — восстановить в Арктике мамонтовую степь, преобладавшую в эпоху позднего плейстоцена. Ученые рассчитывают, что животные помогут остановить таяние вечной мерзлоты и замедлят выбросы парниковых газов.

— Современные арктические растения — мхи и лишайники — имеют слабые корни. А у пастбищных злаков формируются глубокие корневые системы. Они улавливают углекислый газ и закапывают его в почву. Это превращает арктическую почву в гигантский резервуар углерода, — поясняет он.

Научная работа — ключевой элемент проекта. Плейстоценовый парк — это в первую очередь исследовательская площадка.

— Чем больше мы этим занимаемся, тем больше понимаем, что еще ничего не знаем. Даже в теории не все ясно. Мы сами ищем ответы и будем рады, если специалисты подключатся, — говорит он.

Сейчас в парке завершается анализ данных о содержании углерода в почве. Исследования сравнивают участки, где паслись животные, и контрольные — с 2018 по 2024 год.

— Мы изучаем, насколько парк может считаться карбоновым полигоном. То есть поглощает ли он CO₂ и сохраняет его в почве. Это важный аргумент, если говорить о климатической пользе, — поясняет Зимов.

Сотрудники Института физики атмосферы им. Обухова изучали альбедо — отражающую способность поверхности.

— Весной, когда все укрыто снегом, разница между открытыми пастбищами и лесом колоссальна. Пастбища отражают больше света и сильнее охлаждают воздух. Нам важно доказать это научно — иначе все остается на уровне теории.

Результаты исследований станут основой для будущих публикаций. По словам ученого, это важно и для привлечения внимания, и для поиска поддержки.

— Пока мы здесь, на краю света, занимаемся экспериментом, это никому не мешает. Но если мы хотим масштабироваться, нам нужны союзники — среди ученых, общества, власти. А для этого нужны весомые доказательства.

Кто в парке живет

Сейчас в парке на площади 16 кв. км живут около 150 животных — якутские лошади, северные олени, овцебыки, бизоны, зубры, яки, лоси, верблюды, калмыцкие коровы, овцы и козы.

— Мы на этом пока остановились. Сейчас времена такие, что не закрыться бы", — говорит он о перспективах расширения.

Овцебыки © Личный архив Никиты Зимова

В парк часто берут домашних животных и "одичают" их.

—Главное — не происхождение, а функциональная роль, — рассказывает ученый. — Козы, например, поедают нужную нам растительность. Возможно, когда появятся хищники, они не смогут выжить. Но пока у нас экспериментальные условия.

Лучше всего адаптировались овцебыки и американские бизоны.

— Для овцебыков это край родной, у нас даже, может, чуть более южный район, чем они привыкли. Американские степные бизоны тоже действительно хорошо себя показывают. Причем, в принципе, в Якутии себя хорошо показывают и лесные бизоны, которых расселяет Минэкологии Якутии, — рассказывает ученый.

Почти всех животных в парке подкармливают. Бизоны любят комбикорм, лошади — овес. Овцебыки могут обходиться без подкормки, но от комбикорма не отказываются.

Все животные живут в огороженных секторах. Межвидовая агрессия минимальна. Якутские лошади ведут себя активнее всех:

— Даже бизоны от них шарахаются. Просто никто им не рассказал, что они в два раза мощнее.

Якутские лошади © Личный архив Никиты Зимова

Больше всех подкармливают верблюдов. Они предпочитают ветки и полезны тем, что активно "стригут" высокие кусты. За счет этого они занимают в парке важную экологическую нишу. Они же являются самыми дружелюбными среди обитателей парка.

— Все остальные могут подпустить близко, особенно зимой, во время подкормки. На самом деле, в основном, при приближении метров на 10−15 начинают от тебя уходить. Агрессивных у нас нет, случаев, чтобы напали на человека, не было. Но и не провоцируем, естественно. Потребностей коммуницировать с животными особо нет. Мы стараемся, чтобы они были сами по себе, не навязываем им свое общение лишний раз, — продолжает директор парка.

В сторону масштабирования

Сейчас Плейстоценовый парк занимает лишь малую часть территории, которой, по расчетам, нужно как минимум в десять раз больше, чтобы повлиять на климат.

— Нам нужно 150 квадратных километров минимум, чтобы сформировалась устойчивая экосистема, — подчеркивает Зимов.

Ключевая задача — введение хищников. Без них травоядные могут перегрузить пастбища и нарушить баланс.

— Мы всерьез рассматриваем амурских тигров и даже львов. В плейстоцене здесь обитали пещерные львы — генетически они ближе к африканским. Они адаптируются, обрастают шерстью. Главное — пища. Так же, как и с тиграми в Приморье: им не холод мешает, а нехватка добычи. Медведи в парк заходят редко. Весной, голодные, могут подойти к загонам. В этом году троих дронами прогоняли. Волков, кстати, на которых жалуются оленеводы, вообще не было. Может, пока, — поясняет ученый.

© Личный архив Никиты Зимова

Два постоянных егеря

— Когда нужно строить изгороди, собираем бригаду из пяти человек. Старший егерь Вадим Каургин работает несколько лет, остальные часто меняются. Кто-то уезжает по личным причинам, кто-то из-за проблем с алкоголем. К сожалению, это частая проблема.

Есть волонтеры и удаленные помощники. Например, Александр Корчемкин ведет соцсети и внешние связи, но сам в парке ни разу не был. Периодически пишут новые люди.

— К нам приехала волонтером молодая девушка, которая работает в сфере IT. Она сейчас занимается анализом образцов почвы, собранных в парке в 2018 и 2024 годах. Мы рады волонтерам, но с инфраструктурой и логистикой сложно. Некоторые удивляются: как можно прилететь в июне, а улететь только в августе? — предупреждает о сложностях Никита.

Помогают и сторонние партнеры. Например, в конце прошлого года энтузиаст из Москвы Николай Чечулин почти три недели доставлял редких животных в Плейстоценовый парк. Он преодолел утомительный путь через Северный Ледовитый океан, из Архангельска к берегам Якутии, доставил 13 телят овцебыков. Он также являлся бизнес-партнером парка, отчисляя процент с продаж своего зоомагазина.

© Личный архив Никиты Зимова

Несмотря на трудности, команда продолжает эксперимент на стыке науки, природы и мечты.

— Если мы действительно сможем реализовать то, что хотим, это изменит жизнь людей на века вперед, — говорит Никита Зимов. — Наша команда занимается не просто наукой, а социально, исторически и даже цивилизационно значимым проектом. Человек всегда боролся с природой, и это привело нас туда, где мы сейчас: исчезают виды, падает биоразнообразие, меняются климат и среда обитания. Мы пытаемся развернуть этот вектор. Если получится — это изменит все.

Дмитрий Осипов