"Часами висел на мосту и смотрел на суда": как стать капитаном атомного ледокола

Капитан атомного ледокола "50 лет Победы" Руслан Сасов — человек одной из редчайших профессий в мире. Во флот он пришел более 30 лет назад, а в 2019 году стал капитаном атомного ледокола. В год 80-летия атомной промышленности России и 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути побеседовали с ним о том, как работать в экстремальных природных условиях, что значит побывать на Северном полюсе более 60 раз и какова главная задача гражданского атомного флота

Настоящая мужская работа

Россия — единственная страна, у которой есть свой атомный гражданский флот. Сейчас в эксплуатации находится восемь атомных ледоколов, на каждом из которых работают по два капитана. Один из них — Руслан Сасов.

"Моя карьера начиналась на другом флоте, на транспортном — на морских буксирах, на транспортных судах, на танкерах. А в 2002 году мне предложили пойти четвертым помощником на атомный ледокол. И все началось. Вот так с четвертого помощника до капитана вырос", — рассказывает Сасов.

Уверяет, что предпосылок для такого выбора не было. Сасов не принадлежал к морской династии, да и моря в родном белорусском поселке не было. "Не поверите, но я впервые увидел море уже достаточно взрослым, когда приехал поступать в Нахимовское училище в Санкт-Петербург, тогда еще Ленинград", — говорит мне Сасов.

© Оксана Сотник/ ТАСС

Как появилась такая мечта, до конца не понимает сам. "Просто хотелось настоящую мужскую профессию", — улыбается Сасов. И признается, что если не моряком, то стал бы командиром воздушного судна.

А еще ему с самого детства нравились корабли и суда. "У нас Днепр протекал. Там были речные прогулочные суда, и мне как-то это все нравилось. А когда в Ленинград приехал, часами висел на мосту и смотрел на суда. Они же разные и все такие красивые — и плоские, и высокие, и широкие, и длинные, и узкие. Наслаждался", — вспоминает Сасов.

Поступить в Нахимовское училище тогда не получилось. Но признается, что те полтора месяца, которые провел в качестве абитуриента, дали колоссальный опыт и еще большую уверенность в желании стать моряком. "В итоге я окончил Архангельское мореходное училище, а потом Академию водного транспорта", — говорит он.

"Море — это про характер"

Сасов подчеркивает: все, кто работает в море, кто стал капитаном, — это люди с характером. "Море — это проверка характера. Где бы то ни было — в ледовых условиях, в южных морях. Везде", — говорит он.

Главной задачей атомного ледокольного флота, рассказывает Сасов, является обеспечение стратегических интересов в Арктике и проводка судов по Северному морскому пути — с запада на восток и с востока на запад.

© Оксана Сотник/ ТАСС

Атомный ледокол в Арктике — одно из главных преимуществ России. В условиях Северного морского пути, где часто нет береговых сооружений, атомный ледокол, которому не нужно останавливаться на заправку в отличие от судов на обычном топливе, незаменим и автономен. Без перезарядки атомный ледокол может работать пять лет.

При этом он подчеркивает, что на атомном ледоколе чувствуется и особая ответственность. "Здесь все-таки два реактора. Да, это мирный атом, но все же большая ответственность. За то, чтобы в безопасности прошла навигация, чтобы весь экипаж, который я забрал от любимых женщин, от родителей, вернулся здоровым, красивым, улыбающимся", — говорит он.

А экипаж на ледоколе огромный — в рейс, который длится иногда четыре месяца, уходят около 100 человек. На атомных ледоколах созданы все условия для комфортной жизни: есть интернет, тренажерные залы, спортзал, бассейн, сауны.

Конечно, в условиях Арктики экипажу приходится сталкиваться с суровыми природными условиями. И моряки, по словам Сасова, понимают, что природу человек никогда не победит.

© Оксана Сотник/ ТАСС

"Она постоянно нас испытывает, а тем более на Северном морском пути. В зимний период мороз здесь стоит под 40–45 градусов, — говорит он. — И какие-то неожиданности бывают всегда, лед же непредсказуемый. Бывали случаи, когда застревали, не могли пробить барьеры и по полсуток. Но это наша работа, это наш опыт. И как говорится, навигации разные — в каком-то году было полегче, а в каком-то потяжелее".

Случаются и штормы. И даже ледоколы, которые в силу своих огромных размеров не так подвержены качке, иногда проигрывают стихии. "В 2010 году, когда шли с туристами с Северного полюса, попали в шторм. Ветер был 32 метра в секунду, а крен достигал до 37 градусов по борту! Все летало. Но ничего, добрались".

Туристы на "верхушке планеты"

Кстати, "50 лет Победы" — единственный в России ледокол, который ходит в круизные рейсы к Северному полюсу с туристами и поэтому изначально ориентирован на комфорт для них. Вообще в туристические экспедиции на Северный полюс ледокол ходит с 2008 года. 13 августа Сасов ушел в ежегодный детский рейс, который везет победителей научно-просветительского проекта "Ледокол знаний".

© Оксана Сотник/ ТАСС

За пять сезонов проекта участниками арктических экспедиций Росатома стали более 350 школьников. В 2024 году в арктической экспедиции Росатома приняли участие представители 15 стран. В этом году экспедиция "Ледокол знаний" приурочена к 80-летию атомной промышленности России и 500-летию начала освоения Россией Северного морского пути.

При этом Сасов уточняет, что все рейсы, даже туристические, называют экспедициями, а не круизами — путешествие серьезное.

"У нас есть ресторан, смотровой, музыкальный и кормовой салоны. Есть ресепшн, багажное отделение. Помещения, чтобы турист мог себя чувствовать как на пассажирском судне", — говорит Сасов.

При этом пассажирских кают нет, туристы живут в штатных каютах экипажа, а сам экипаж на время туристических рейсов переезжает на нижние палубы.

В туристические рейсы к Северному полюсу ледокол ходит только в летнее время. Сасов за время работы побывал на Северном полюсе уже около 60 раз, из которых больше 10 — в должности капитана. Но признается, что даже сейчас чувствует трепет на "верхушке планеты".

© Оксана Сотник/ ТАСС

"Каждый раз — как в первый. И думаешь: "А все-таки когда-то все это закончится, и ты пойдешь на пенсию". И когда уходишь оттуда, грустно на душе становится. Вот тянет эта макушка, тянет обратно", — улыбается он. Отмечает, что особенно ему нравятся детские рейсы. "Это люди, которые будут строить будущее. Ребята грамотные, целеустремленные. И, естественно, приятно им сюрприз преподнести, доставить их на Северный полюс".

Есть у "50 лет Победы" и свои рекорды. В 2013 году ледокол впервые в истории доставил на Северный полюс олимпийский огонь, а в этом году — Вечный огонь с Поклонной горы.

Мечты капитана

О чем мечтает капитан атомного ледокола? Признается, что о путешествиях. Любит ездить по России на автомобиле.

"Наслаждаешься тем, что у нас красивая природа, Карелия очень красивая, Мурманск, Кольский полуостров. Везде красивые места". Из желаний — съездить на Алтай и Камчатку. А на вечный вопрос для путешественников — горы или море, с уверенностью отвечает второе. "Даже когда грустно становится, на берегу посидишь, и оно тебя успокаивает. Такая красота, тишина".

В профессиональном плане, по его словам, главная мечта уже выполнена. Однако признается, что хочется еще послужить родине, флоту и Арктике. А еще мечтает поработать на самом мощном головном атомном ледоколе "Россия" проекта 10510 "Лидер", который в настоящее время строится на судостроительном комплексе "Звезда".

"Какой человек, если он интересуется флотом, не хотел бы поработать на новых проектах? Я думаю, что каждый капитан мечтает поработать еще на "Лидере". Знаете, что у нас строится атомный ледокол в два раза мощнее наших ледоколов. Это такой "прыжок" очень резкий, большой. Я думаю, что каждый капитан хочет попасть на него ", — говорит он.

Оксана Сотник