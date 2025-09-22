В вузе начали обучение студенты из 61 региона России и стран зарубежья

МУРМАНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Количество абитуриентов из Москвы и Санкт-Петербурга, поступающих в Мурманский арктический университет (МАУ) выросло в разы. Всего в этом учебном году в вузе начали обучение студенты из 61 региона России и стран зарубежья. Об этом сообщили в Министерстве информационной политики Мурманской области.

"География поступающих значительно расширилась: помимо абитуриентов из Мурманской области, в университет поступили порядка 300 человек из 61 региона России и зарубежья. Четырехкратный рост продемонстрировал Санкт-Петербург, в вуз поступили студенты из Москвы и Карелии. Традиционно представлены Донецкая и Луганская Народные Республики, а также впервые поступил студент из Херсонской области. Международное присутствие также усилилось: кроме ежегодного потока из Индии, в этом году приняты студенты из Египта, Турции, Китая и Мьянмы", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор Андрей Чибис в ходе оперативного совещания в региональном правительстве, количество поданных заявок в МАУ увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом. "Средний конкурс составил семь человек на место. Особенно важно, что 80% образовательных программ вуза входят в топ-20 высокооплачиваемых и востребованных направлений для работы в Арктике. Это именно те направления, которые мы с вами вместе с промышленностью, вместе с экономическим блоком, с местными компаниями, с предприятиями прорабатывали", - сказал Чибис.

Всего на бюджетные места было зачислено более 1,5 тыс. студентов. Наиболее популярными направлениями стали "Информатика и вычислительная техника", "Педагогическое образование", "Лечебное дело" и "Нефтегазовое дело".

Мурманский арктический университет, созданный в результате слияния двух крупнейших вузов Мурманской области, получил более 1 млрд рублей на создание Берегового учебного центра и модернизацию Центра морской конвенционной подготовки. На базе МАУ будет создан кампус мирового уровня, также вуз стал кандидатом в программу "Приоритет-2030", по которой предусмотрена реализация в университете трех стратегических проектов: "Морские технологии в Арктике", "Инновационные технологии в горном деле и переработке полезных ископаемых" и "Арктические биоресурсы и биотехнологии".