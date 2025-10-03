В Поморье разработали проекты по БПЛА, энергетике и здоровью для Арктики

Участники трека "Исследователи" работали над решением прикладных задач

АРХАНГЕЛЬСК, 3 октября. /ТАСС/. Проекты по беспилотникам для Арктики, импортозамещению химического производства, сохранению здоровья жителей арктических регионов, развитию альтернативной энергетики на севере и другие разработали участники трека "Исследователи" на форуме молодых ученых "Полюс" в Архангельске. Об этом рассказал ТАСС руководитель трека, директор Института стратегического развития Арктики Северного Арктического федерального университета (САФУ) Александр Сабуров.

"Участники работали над решением проектных задач. <...> И там были очень прикладные задачи. Это разработка инженерных решений, которые позволяют поддерживать температуру литий-ионных аккумуляторов у беспилотников в условиях низких температур, это очень большая проблема для арктического региона. В одном из кейсов необходимо было разработать финансово-экономическую модель создания нового химического производства. В рамках других кейсов решались социальные задачи, например, связанные с анализом рисков для здоровья населения Арктической зоны РФ, сохранением культурного наследия Российской Арктики", - сказал Сабуров.

Карина Максимова из Государственного университета аэрокосмического приборостроения (Санкт-Петербург) рассказала ТАСС, что их группа предложила упаковывать батарею беспилотника в специальный гидроизоляционный материал гелевого типа. Это поможет "утеплить" аккумулятор и позволит аппарату работать дольше при температурах до минус 50 градусов. "Материал получается как вспененный, с воздухом. И как все гидроизоляционные материалы по принципу термоса он сохраняет внутреннюю температуру", - пояснила Максимова.

Еще одна команда рассчитала финансово-экономическую модель производства анилина, в этой группе собрались представители разных сфер: технолог, химик, экономист, математик. "Мы смотрим, где применяют анилин, из чего его делают, где мы можем найти сырье и пытаемся это рассчитать. Потом по нашим расчетам, возможно, если мы рассчитаем успешно, будет дальше идти производство", - пояснила ТАСС Александра Спиридонова из РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, она занимается разработкой смазочных материалов.

Как спасти аккумулятор от перегрева

Студент Университета науки и технологий МИСИС Алексей Долгополов рассказал ТАСС, что их команда предложила решение проблемы с перегревом и взрывом литиевых аккумуляторов. По статистике только в России каждый происходит от трех до десяти таких происшествий, это и случаи на транспорте, и с электросамокатами, и с бытовыми приборами.

Группа разработала комбинацию материалов огнезащитной пропитки для катода. Она должна предотвратить термический разгон, из-за которого литиевые аккумуляторы взрываются. Молодые ученые предложили добавлять в структуру катода термостойкий полимер, который повышает термическую стойкость до 300-400 градусов Цельсия.

Как уточнил Сабуров, результаты работы трека "Исследователи" заказчики возьмут для дальнейшей проработки. Кроме того, площадка форума дала возможность обмена идеями исследований представителям разных научных направлений. "И с другой стороны, мы исходим из того, что работодатели могут увидеть здесь потенциальных будущих сотрудников, потому что они видят ребят в деле, [видят] что они способны в очень сжатый промежуток времени сделать, и, возможно, мы увидим какие-то предложения по трудоустройству", - резюмировал руководитель трека.

Организаторы форума - центр молодых исследователей "Полюс" и Росмолодежь, генеральный партнер - ОЭЗ "Алабуга", официальный партнер - нефтегазохимическая компания "Сибур".