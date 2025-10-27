Трутнев: в рамках развития мастер-планов АЗРФ пройдет более 500 мероприятий

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Более 500 мероприятий запланировано в рамках реализации комплексных планов развития населенных пунктов Арктической зоны РФ до 2035 года. Об этом ТАСС заявил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Ранее председатель кабинета министров Михаил Мишустин сообщал, что правительство России утвердило комплексный план развития населенных пунктов Арктического региона.

"Реализация более 500 мероприятий долгосрочных планов рассчитана на период до 2035 года. <…> Будет осуществлено обновление жилищного фонда, строительство промышленных, научных, транспортных, образовательных и культурных объектов, благоустройство территорий, модернизация коммунальной, экологической, туристической и спортивной инфраструктуры", - сказал вице-премьер.

Трутнев отметил, что реализация мероприятий направлена на достижение национальных целей в части улучшения качества среды для жизни, прироста инвестиций в основной капитал, повышения доли туристской отрасли в ВВП. "Запланирован ряд мероприятий, 22% которых - мероприятия в сфере здравоохранения и научно-образовательной деятельности. Это капитальный ремонт детской поликлиники в поселке Тикси и строительство третьего корпуса Иультинской районной больницы в Чукотском автономном округе", - сказал он.

Также по направлению образовательной деятельности будет создан межвузовский кампус "Арктическая звезда" в Архангельске и университетский кампус мирового уровня на базе Мурманского арктического университета. "19% планируемых мероприятий направлены на создание спортивной и культурной инфраструктуры. Создадим историко-культурный парк "Колыбель российского флота" в Мурманске, Дом культуры в рабочем поселке Искателей в Ненецком автономном округе, осуществим модернизацию стадиона "Труд" в Архангельске", - пояснил вице-премьер.

Кроме того, Трутнев добавил, что вопросам развития коммунальной и транспортной инфраструктуры будет уделено отдельное внимание. "Предусмотрена модернизация коммунальной инфраструктуры в Кеми и Мончегорске, построим автомобильную дорогу Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на Чукотке, реконструируем аэропорт в Воркуте и Салехарде", - сказал он.