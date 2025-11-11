Статья

"Борт номер один" в якутском поселке: где нашли самолет, на котором летал Никита Хрущев

Когда-то этот борт возил главу ЦК КПСС, а теперь доживает свои дни за полярным кругом. За время своей удивительной истории лайнер Ил-14П в 1959 году "помог" Хрущеву уговорить писателя Михаила Шолохова отправиться в Америку, участвовал в ликвидации авиакатастрофы, перевозил космонавта и снабжал арктические станции. Рассказываем, как в финале своей истории он оказался на "кладбище самолетов" в северной глубинке

Редакция сайта ТАСС

© Личный архив Василия Гоголева

Заброшенный борт

В 2025 году авиации самого большого по территории российского региона — Якутии — исполняется 100 лет. Здесь, на краю земли, затерялся поселок Черский, где в самом центре стоит памятник самолету Ли-2, который помогал осваивать Арктику в XX веке. На запад от поселка несет свои ледяные воды Колыма, а на восток простирается бескрайняя тундра.

"Сто лет назад появлялись статьи в газетах на тему, как якуты воспринимали самолеты. Многие тогда в первый раз его увидели и могли подумать, что это животное такое. Для местных это были исключительные машины", — объясняет историк авиации Виктор Мазуренко.

Именно тут, в поселке Черском, за пределами действующего аэропорта стоит самолет, на котором первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев прилетал в гости к автору "Тихого Дона" и лауреату Нобелевской премии Михаилу Шолохову. Теперь сквозь корпус фюзеляжа знаменитого когда-то борта прорастает трава.

© Личный архив Василия Гоголева/ ТАСС

Самолет особого назначения

Ил-14П разработали в конструкторском бюро Сергея Ильюшина в Москве в середине 1950 года. Буква "П" здесь указывает, что это пассажирский вариант.

Историки отмечают, что Ил-14 составил целую эпоху в развитии советской гражданской авиации: именно с ним многократно увеличилось число перевозимых грузов, расширились маршруты полетов, значительно повысились их надежность, безопасность и комфорт. Самолет стал последним советским пассажирским лайнером с поршневыми двигателями. Впоследствии на смену ему пришли более мощные турбореактивные воздушные суда.

Самолет, который теперь покоится в якутской тундре, собрали на московском авиазаводе в 1957 году. Тогда же он попал в недавно сформированный авиаотряд особого назначения.

"В те времена, в 60-е годы, как раз с приходом Хрущева, СССР стал более открытым миру, начались перелеты для улучшения взаимодействия между странами. Тогда и был организован особый авиаотряд, куда вошли самолеты для перелетов первых лиц", — рассказывает историк авиации Василий Гоголев.

В книге своих воспоминаний Никита Хрущев признавался, что самолеты покорили его еще в молодости. "Летал, когда работал в Киеве в 1928–1929 годах. Там служил летчик Дейч. <...> и он меня "угостил" впервые в жизни полетом на самолете. На меня это произвело сильное впечатление. Потом я часто летал на "юнкерсах". <...> Таким образом, по тем временам я уже был "воздушным волком". А когда я работал в Москве секретарем МК партии, то полетал даже на экспериментальном самолете "Сталь-2".

Когда Хрущев стал первым секретарем ЦК, в его распоряжении оказался целый авиафлот. "Но понятия "личный самолет" не было ни в СССР, ни сейчас. Самолеты просто находились в дежурстве. Например, сегодня один самолет летает, а на следующий день — другой, и так они менялись", — поясняет Гоголев.

Однако лайнеры особого авиаотряда все же отличались от обычных: в них был более просторный салон с широкими мягкими креслами и столиками, а также небольшой кухней. Всего такой самолет мог вместить до 18 пассажиров. По воспоминаниям современников, Хрущев уделял большое внимание комфорту при перелетах. Впоследствии, в 1960 году, когда ему показали французский пассажирский лайнер "Каравелла", где в салоне почти не чувствовалась вибрация, глава советского государства поставил авиаконструкторам задачу создать самолет, не уступающий по комфорту "Каравелле".

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, 1959 год © ТАСС

Встреча на Дону

Ныне покоящийся в Арктике Ил-14П послужил в особом авиаотряде недолго, но успел попасть на знаковый снимок встречи Хрущева и лауреата Нобелевской премии Михаила Шолохова. Никита Сергеевич вместе с семьей прилетел к писателю в станицу Вешенскую в Ростовской области, где он жил и работал, летом 1959 года.

На фото на фоне округлого фюзеляжа с надписью "СССР" идет Хрущев и, улыбаясь, машет встречающим белой шляпой. По данным музея Шолохова, вместе с писателем глава ЦК КПСС ходил по Дону на катерах, выезжал на утиную охоту. В доме автора гостей угощали донской ухой из стерляди.

Тогда же Хрущев предложил Шолохову войти в состав советской делегации для первого официального визита Америку, который состоялся уже через месяц.

Историки говорят, что доподлинно неизвестно, сколько всего полетов Никита Сергеевич совершил на Ил-14П. Виктор Мазуренко вспоминает, что решение Хрущева сменить борт было вызвано авиапроисшествием: "Я знаю только, что он слетал к Шолохову, а потом на этом самолете случился пожар двигателя, уже без Хрущева на борту. Ему это доложили, и он заменил этот самолет на Ил-18".

На службе у Севера

В 1965 году самолет передали в Якутское управление гражданской авиации. Здесь он перевозил первых лиц республики, а также применялся для тренировки пилотов и проверочных полетов.

Кроме этого, самолет помогал в проведении ледовой разведки во время весеннего паводка и мог участвовать в поисковых работах. Весной 1967 года лайнер помогал в поисках потерпевшего катастрофу пассажирского самолета Ил-14.

В те годы в салоне лайнера успел полетать космонавт Валерий Быковский (трижды отправлялся на орбиту и провел там более 20 суток). Летом 1965 года во время визита в республику он совершил на нем полет из Якутска в Мирный.

Последнюю главу своей биографии Ил-14П открыл уже не как пассажирский лайнер. Историк Василий Гоголев рассказывает, что на момент передачи самолета для базирования в аэропорту Черский салон был оборудован по высшему разряду — столы, кресла, диваны. "Все это было демонтировано и уничтожено, самолет стал грузовым", — говорит он.

В Черском с 1980 года борт возил все необходимое для севера Якутии и обеспечивал деятельность высокоширотных экспедиций "Север" и дрейфующих станций "Северный полюс". "Там была одна из последних баз полярной авиации. Оттуда летали на Северный полюс, а на Северный полюс летали на надежных машинах", — объясняет Виктор Мазуренко.

Но долгие годы службы не могли не сказаться на состоянии такой прочной машины, как Ил-14П. В 1983 году борт сломался: после посадки повредилась стойка шасси, и самолет завалился на правый бок.

Тогда борт отремонтировали, и через несколько дней он вернулся в Черский, прослужив еще четыре года, после чего его все же пришлось списать. С тех пор героически потрудившийся борт №1 покоится в арктическом поселке.

© Личный архив Василия Гоголева

Живой свидетель истории

Сейчас, как и во времена СССР, попасть в поселок непросто: через него проходит пограничная зона и действует обязательный паспортный контроль. Да и сам полет туда занимает четыре часа, а рейсы бывают далеко не каждый день.

Историки-энтузиасты и любители авиации впервые заговорили о том, что в Черском находится бывший борт Хрущева, в 90-е годы. Не исключено, что это удалось установить по номеру, который остался на корпусе самолета. Металлический фюзеляж лайнера, пересеченный синей полосой с надписью "Аэрофлот", лежит недалеко от действующего аэропорта.

Транспортировка Ил-14П в Якутск маловероятна из-за дороговизны и плохого состояния самого самолета, однако Василий Гоголев все же надеется на то, что в Якутске будет создан настоящий музей авиации.

"В советское время наша республика была самая летающая. Каждый житель в год летал по три раза, — поясняет историк. — Я просто хочу, чтобы люди относились к самолетам не как к железу, а как к живым свидетелям нашей истории".

Полина Болдырева