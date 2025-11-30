Создание ВОЛС в районы Якутии начнется одновременно по всем направлениям

Проект будет реализован за три года

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 30 ноября. /ТАСС/. Создание магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по проекту "Синергия Арктики" в Якутии начнется одновременно по всем направлениям. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании "Арктиктелеком" Андрей Колесник.

28 ноября в Якутии запустили крупнейший в России инфраструктурный проект в области телекоммуникации "Синергия Арктики" в ходе федерального форума "Цифровой алмаз". Пуск состоялся с участием министра цифрового развития РФ Максута Шадаева и главы республики Айсена Николаева. Якутская компания "Арктиктелеком" реализует проект.

"Проект будет реализован за три года. Всего до конца 2028 года к магистральной ВОЛС будут подключены порядка 50 тыс. жителей в 61 населенном пункте республики, - сообщил Колесник. - Создание новой магистральной ВОЛС начнется одновременно по всем направлениям, в том числе в сторону Олекминского, Томпонского, Таттинского, Кобяйского и Верхоянского районов".

27 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании, что правительство на условиях софинансирования направит почти 5,5 млрд рублей на прокладку оптоволоконных линий и столько же должен вложить сам регион.

Как ранее сообщали в региональном правительстве, предусмотрено строительство в экстремальных условиях более 7 тыс. км ВОЛС. По словам региональных властей, проект не только подразумевает строительство линий связи, но и создание условий, при которых каждый житель независимо от места проживания сможет пользоваться современными цифровыми возможностями.

"За всеми достижениями компании стоит профессиональная команда специалистов, объединенных общей целью - сделать цифровые технологии доступными для каждого жителя Якутии. Наши опытные инженеры, квалифицированные технические специалисты, высококвалифицированные монтажники и компетентные менеджеры по всей Якутии ежедневно работают над совершенствованием качества услуг. "Синергия Арктики" - крупнейший инфраструктурный проект в истории современной России, поэтому для его реализации мы, безусловно, будем наращивать свои силы, в том числе в сотрудничестве с подрядными организациями", - отметил Колесник.