В Усть-Каре создадут первый в России официальный медвежий патруль

Опыт может стать моделью для других арктических населенных пунктов

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Первый в стране официальный медвежий патруль создадут в поселке Усть-Кара на северо-востоке Ненецкого автономного округа (НАО), сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона. Поселок находится на побережье Карской губы, в 7 км от Карского моря, появление белых медведей в населенном пункте - не редкость.

"В Ненецком автономном округе создадут первый в России официальный медвежий патруль. С инициативой о создании медвежьего патруля выступили жители Усть-Кары. Она поддержана в рамках проекта "Президентский медвежий патруль" АНО "Чистая Арктика", направленного на предотвращение конфликтов между человеком и белым медведем", - рассказали в пресс-службе.

В округе прошло заседание регионального штаба по подготовке и проведению мероприятий проекта "Чистая Арктика" на территории НАО. В нем приняли участие административный директор федерального проекта Дмитрий Федосеев и координатор проектов АНО "Чистая Арктика" Александр Марков. Благодаря проекту жители Усть-Кары получат необходимое оборудование для отпугивания хищников и правовую помощь в оформлении медвежьего патруля.

"Ребята искренне болеют за свой поселок и обратились к нам с идеей создать именно у них, в Усть-Каре, первый официально оформленный патруль. Мы помогли разработать устав и выбрать председателя. Это даст возможность жителям ответственно и на законных основаниях защищать свою территорию, жителей поселка", - отметил региональный координатор проекта "Президентский медвежий патруль" Сергей Рочев. Единогласным решением председателем патруля был избран Руслан Артеев, житель Усть-Кары, который на собственном опыте знает о внезапных встречах с медведем.

"Был случай, когда я вблизи увидел лежащего "моржа", который оказался белым медведем. Приходилось выезжать на вызовы родственников, когда хищник заходил в сам населенный пункт. Поэтому мы очень нуждаемся в средствах, которые позволят нам оперативно и безопасно реагировать на встречу с хищником", - поделился Артеев.

Средства для защиты от белого медведя

Принципиально важным условием работы патруля является обеспечение средствами нелетального отпугивания и первой помощи. Представители "Чистой Арктики" передали жителям Усть-Кары специально разработанный комплект для отпугивания белых медведей и оказания первой помощи при конфликтах - "Тревожный чемоданчик". В его состав входят фальшфейер красного огня и дымовые шашки для сигнализации и создания визуальной преграды; пусковое устройство с комплектом сигнальных, светошумовых и аэрозольных патронов для безопасного отпугивания; горн туманный и мощные дальнобойные фонари (ручной и налобный); терморюкзак для экстренных ситуаций и аптечка первой медицинской помощи.

Это оборудование позволит эффективно и гуманно предотвращать опасные сближения, спасая жизнь как людям, так и самому краснокнижному животному. "Создание патруля в Усть-Каре - это практический шаг в реализации этих важных задач. В 2026 году проект будет продолжен, а опыт первого официального медвежьего патруля может стать моделью для других арктических населенных пунктов", - отметил Федосеев.

Медвежий патруль

Федеральный проект "Президентский медвежий патруль" с 2024 года реализуется в шести арктических регионах: Архангельской области, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия) Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах. Его инициировала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова. Инициативу поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин. Задача проекта - снизить количество конфликтных ситуаций между белыми медведями и человеком, которое в последнее время стабильно растет, и сохранить редкое животное.