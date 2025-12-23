Статья

Фуфайка наизнанку, елка-палка и 35 конфет: как первые полярники праздновали Новый год

В длительных арктических экспедициях, когда вокруг на сотни километров льды, океан, зимой еще и круглосуточная кромешная тьма, а впереди зачастую неизвестность, каждый полярник особенно сильно ждал праздника. Крайне важен был и моральный климат в команде, который поддерживался не только рутинными задачами и четким распорядком дня, но и эмоциональными разрядками. Что же в этом качестве может быть лучше, чем Новый год и Рождество, когда вокруг самые настоящие владения Деда Мороза?

Редакция сайта ТАСС

Экспедиция Георгия Седова на Северный полюс на судне "Святой мученик Фока" © Николай Пинегин/ ТАСС

Суровые первопроходцы мечтали о чуде

В арктических экспедициях вплоть до первой половины ХХ века участвовали исключительно мужчины. Взрослые и суровые, арктические первопроходцы тщательно готовились к празднику, придумывали программу, делали елки из подручных предметов, всячески стараясь сделать так, чтобы этот день разбавил череду однообразных темных будней и запомнился надолго.

"Это сейчас, как мы видим, в экспедициях чаще дамы разряжают обстановку, — поясняет начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка "Русская Арктика" Евгений Ермолов, который много раз был в полярных экспедициях и давно изучает историю первых полярных экспедиций. — То есть тогда на пароходе, шхуне или льдине только одни мужчины. И они пытались себе организовать активный досуг. Все, у кого были какие-то таланты, их демонстрировали: танцевали чечетку, показывали фокусы с картами, пели".

"Шехерезада" на Новой Земле

У первой русской экспедиции на Северный полюс под командованием Георгия Седова зимовка с 1912 на 1913 год проходила на Новой Земле. У команды все было неплохо, поэтому что Рождество, что Новый год они встречали весело, бодро, с размахом и даже пушечным салютом. На Рождество зажарили бифштексы из медвежатины, Николай Пинегин в своих воспоминаниях называет их "рождественским гусем", и выпустили журнал "Кают-компания" с шутливыми новостями и объявлениями.

А на Новый год даже нарядили елку, соорудив ее из палки, лучинок и проволоки, еловые лапы сделали из раздерганного манильского троса. Игрушки, естественно, создали сами тоже из подручных материалов, в ход пошли куски селедки, колбаса, пробирки с ромом и коньяком. Из картона вырезали "балерину", "эскимосочку", "богатую старушечку" и тому подобных героинь. В качестве подарков под елку положили бутылочки для проб воды.

"В экспедициях, конечно, дозировался любой алкоголь. И когда на праздники на стол ставили бутылочки, это всегда было большим событием, — отмечает Ермолов. — Бокалы за предстоящий год, друзей и родных подняли дважды: по местному времени и в петербургскую полночь. Седовцы на Новый год сделали целую оперу, они поставили "Шехерезаду", пели, плясали и делали костюмы".

Настроение было прекрасным, будущее — светлым, несмотря на полярную ночь. А вот новый 1914-й представлялся уже мрачным и пугающим. К тому времени седовцы пришли на Землю Франца-Иосифа, остановились на зимовку в бухте Тихой острова Гукера. Северный полюс казался совершенно недоступным, и было непонятно, выберутся ли они из ледяных земель: топлива почти нет, пароход в плохом состоянии, люди болеют. 1 января встретили тостами и пушечной стрельбой, но, как сказано в воспоминаниях Пинегина, "без веселья".

Вторая зимовка экспедиции Георгия Седова на Северный плюс, 1914 год © Николай Пинегин/ ТАСС

"И надо еще отметить, что там была дифференциация: так называемые господа офицеры — начальник, капитан, штурман — и участники экспедиции, то есть ученые, и, собственно, остальные мужики. В первый год была разница, во второй год разница еще больше. Потому что на второе новогодие, на второе Рождество простым парням досталось только несколько сотен граммов мяса. Да и крепкое мужское рукопожатие", — поясняет историк и экскурсовод Василий Абрамовский.

А вот в проходившей в то же время экспедиции на шхуне "Святая Анна" под командованием Георгия Брусилова ситуация с первым и вторым Новым годом была обратной. Брусилов намеревался пройти Северным морским путем, но почти сразу все пошло не по плану: судно зажало льдами у Ямала, и "Святая Анна" начала дрейф на север. Таким образом, первая зимовка случилась неожиданно, все участники находились в большой тревоге, многие серьезно заболели и 1913 год встречали далеко не радостно. Брусилов пытался всех подбодрить, но через пару дней сам тяжело заболел и впал в беспамятство.

Как ни странно, через год дрейфующие как-то воспряли духом, и 1914 год не казался им столь безнадежным. При этом они двигались со льдами все дальше на север, потом еще и на запад, огибая Землю Франца-Иосифа.

"Александр Конрад писал в своем дневнике, что гораздо лучше настроение было у людей и веселее все прошло, — рассказывает Ермолов. — Для себя я это объясняю тем, что первая зимовка у них была действительно неожиданная, а спустя год они уже свыклись с этим, для них это стало привычной обстановкой".

Конрад — это один из двух оставшихся в живых членов экспедиции на "Святой Анне". 11 человек под руководством штурмана Валериана Альбанова в апреле 1914 года покинули судно, двое — Альбанов и Конрад — дошли до Земли Франца-Иосифа, где по невероятной случайности их с мыса Флора подобрали выжившие в экспедиции Седова (сам Георгий Седов к тому времени умер), когда зашли туда в поисках топлива и провианта.

Если праздник отменили

Первые зимовщики первой советской полярной станции на Земле Франца-Иосифа "Бухта Тихая" готовились отмечать свой первый Новый год — 1930-й. Именно здесь в 1914 году зимовали седовцы, а в 1929 году выстроили дом и обустроили все для относительно комфортной жизни.

Полярники перед Новым годом мыли и убирали комнаты, отправляли поздравительные телеграммы руководству страны и коллегам, получали поздравления от друзей и родных, слушали граммофон и ждали выступления по радио всероссийского старосты Михаила Калинина. Радист Эрнст Кренкель настроил трансляцию так, чтобы из радиорубки его могли услышать в кают-компании.

Полярная станция "Бухта Тихая" © Ирина Скалина/ ТАСС

Но вместо поздравления приятный женский голос торжественно объявил, что Новый год отменяется — признан буржуазным пережитком.

"Но они не растерялись, они сказали: "Что ж, отменен и отменен, но нам есть за что поднять бокалы, у нас был неплохой 1929-год, так что отпразднуем, чтобы следующий год у нас был не менее яркий и плодовитый!" — пересказывает воспоминания полярников Евгений Ермолов.

Новый год по мере возможности

Зимовщики отправили телеграмму и легендарному норвежскому первопроходцу Фритьофу Нансену, который в свое время дошел до ЗФИ, где на мысе Норвегия он и Ялмар Йохансен зимовали в землянке из моржовых шкур и камней и там встречали 1896-й год. Разумеется, они вели дневники.

"Про Новый год там сказана одна фраза, но она, мне кажется, блестящая: "Мы празднуем этот день, Рождество, в меру возможностей. Йохансен вывернул свою фуфайку, а я сменил подштанники", — цитирует норвежцев Василий Абрамовский.

Обстановка судна "Фрам" © Ирина Скалина/ ТАСС

Предыдущие праздники на борту дрейфовавшего "Фрама" у них были гораздо более комфортными и приятными.

"У них там было что-то около 14 перемен блюд, вплоть до апельсинового мармелада", — говорит Василий Абрамовский.

Это на Новый год

Еда в полярных экспедициях, даже современных, — одно из главных развлечений. Например, когда участники, особенно новички, собираются в рейс Арктического плавучего университета, руководство экспедиции настоятельно советует взять любимые лакомства: фрукты, шоколад, конфеты, оливки, чипсы, кому что нравится. Кормят на корабле обычно сытно: мясо, макароны, картошка, супы, но без изысков. А побаловать себя хочется. На "Профессоре Молчанове" за выпечкой на полдник приходит обычно весь состав экспедиции.

Большое значение вкусной еде придавал Иван Папанин, даже на льдине дрейфующей станции "Северный полюс-1" он позаботился об этом. А уж на Новый год лакомствами были обеспечены все, даже пес Веселый. В новогоднюю ночь начальник экспедиции поздравил всех участников дрейфа, они спели "Интернационал", расцеловались и пожелали друг другу, чтобы 1938 год был для них таким же счастливым, как и минувший 1937-й.

Дрейфующая станция "Северный полюс-1" © ТАСС

К этому времени, кстати, празднование Нового года опять официально разрешили, и в своей палатке по радио папанинцы слушали трансляцию с Красной площади и бой часов кремлевской башни.

"Что касается Папанина. Он готовился к новогоднему вечеру: открыл банку паюсной икры, достал сосиски, копченую грудинку, сыр, орехи, шоколад, раздал каждому по 35 конфет "Мишка". Паюсная икра, которая, кстати, довольно часто фигурирует в воспоминаниях тех времен, — это прессованная черная икра, в ней не сохраняются отдельные икринки, у нее плотная консистенция и насыщенный вкус. Еще ее удобно мазать на бутерброд. Идеальное блюдо для морозов и походных условий", — рассказывает Василий Абрамовский.

А вот почему конфет каждому досталось 35 — объяснения нет. Возможно, это все остатки, поделенные на четверых, но, может, и нет. С припасами на "СП-1" проблем не было. Работу на льдине даже в Новый год никто не отменял, поэтому участники провели метеорологические наблюдения, Эрнст Кренкель передал сводку на остров Рудольфа, и лишь после этого перешли к тостам, в том числе, конечно, за товарища Сталина.

Современные полярники

Одним из самых больших поселений ЗФИ в середине ХХ века стала полярная обсерватория имени Кренкеля на острове Хейса. Вот тут жили не только мужчины, но и женщины и даже дети, причем в поселке был устроен детский сад. Где дети, там елка, Дед Мороз и Снегурочка, но, как признавались в своих воспоминаниях взрослые зимовщики с Хейса, взрослые чуда ждали не меньше. К празднику тщательно готовились всем коллективом, задолго придумывали программу, писали сценарии, шили костюмы, дамы продумывали наряды.

Полярная обсерватория имени Кренкеля на острове Хейса © Ирина Скалина/ ТАСС

"Всегда был карнавал, я, например, запомнил, что была тема "Танцы народов мира", — отметил Ермолов. — Все происходило весело и широко: писали стихи, песни специально на каждый праздник, был музыкальный коллектив, играли на музыкальных инструментах".

Иногда на острове Хейса зимовали больше 100 человек. Сейчас это один из двух постоянно обитаемых островов Земли Франца-Иосифа, здесь живут несколько метеорологов. Как рассказал руководитель Севгидромета Роман Ершов, елка и елочные игрушки на станции точно есть. Так что праздновать Новый год метеорологи будут со всеми традиционными атрибутами, а сотрудники нацпарка "Русская Арктика" на острове Земля Александры, куда летают самолеты, возможно, даже с мандаринами. А елочку они уже нарядили.

Ирина Скалина