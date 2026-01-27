Статья

"Кашу детям грела на свечках". Как заполярный город пережил зимний блэкаут

В Мурманской области четыре дня живут в условиях частичного блэкаута. Проблема с электричеством связана с разрушением опор пяти ЛЭП вдали от города, в тундре, и их ремонт займет время. Как за полярным кругом живут в городах и как сохраняют тепло в домах — в репортаже ТАСС

"А на соседней улице свет есть"

Вечером 23 января в домах Мурманска и Североморска погас свет. За полярным кругом было около 8 градусов ниже нуля, ветер, люди писали в социальных сетях: "Похоже, какая-то проблема с электричеством. Североморск и Октябрьский округ пишут, что моргает".

Ближе к 8 вечера глава Мурманска Иван Лебедев написал: "На линиях электропередачи образуется гололед и изморозь, что уже привело к частичному отключению электричества".

Жители заметили — свет то включался, то выключался; на одной улице был, на другой не было. К полуночи стало понятно, что проблема больше, чем локальная авария. Глава региона Андрей Чибис сообщил об аварии на сетях, и власти приняли решение ограничить электроснабжение домов, чтобы запитать котельные, объекты водоснабжения и больницы.

Как потом объяснил глава региона, был риск заморозить больше тысячи домов — и тогда бы это была "действительно серьезная катастрофа". Однако этого удалось избежать — и все, что угрожает сегодня Мурманску и Североморску, это еще несколько дней без света, и то не во всех домах. Чтобы запитать приоритетную инфраструктуру, коммунальщики останавливали троллейбусы, выключали уличное освещение и запитывали дома в порядке очереди.

Сегодня энергетики завершили установку двух временных опор на ЛЭП, питающей северо-восточную часть Мурманска и Североморск. Также продолжаются работы на трех других пострадавших линиях, некоторые из них работали с 60-х годов прошлого века, рассказали в СК по Мурманской области.

Тепло, свет и горячая еда

Чтобы помочь жителям, в разных районах Мурманска и Североморска открыли пункты поддержки населения, где можно зарядить телефоны, выпить горячий чай, посмотреть телевизор. На некоторых пунктах работает полевая кухня с горячей едой, там же можно получить продуктовые наборы.

"Немного обидно смотреть, как дома на соседней улице светятся, а мы напротив сидим без света уже четвертый день. Электричество дали в 8 утра, а в 9 снова отключили", — рассказала ТАСС жительница Ленинского округа Светлана, отметив, что относится к ситуации с пониманием.

У кого-то резерв понимания, напротив, на исходе. "Все продукты в холодильнике под выброс, но это мелочи. Плохо, что свет включают ночью на несколько часов, и то без предупреждения, так же и выключают. Непонятно, когда ждать электричества, чтобы успеть сделать все дела, подзарядить гаджеты и пауэрбанки", — жалуется мурманчанин Сергей Никольский.

На улицах Мурманска по-прежнему не работают троллейбусы, вместо них — автобусы и маршрутки. Людей на остановках в ожидании транспорта заметно прибавилось, в салонах — битком. Проезд на время ЧП бесплатный, плюс компенсирует поездки из Ленинского округа, который пока остается без электричества, и сервис такси.

Понимание и единство горожан

Министерство туризма и предпринимательства с самого начала блэкаута кинуло клич о помощи среди предпринимателей. Откликнулись многие, и поначалу действовали стихийно, но довольно быстро помощь была преобразована в единую акцию "Мывместе51" (по номеру региона).

"В домовом чате написали, что у нас в магазинах Североморска раскупили все фонарики и свечи, а я подумала, зачем сидеть в темной квартире, просто взяла два термоса, зарядник и пошла в пункт поддержки. Очень теплый прием от волонтеров, чуть ли не насильно хотели покормить, не хотели отпускать, все готовы помочь и делом, и добрым словом", — рассказала жительница Североморска Эльвира Авсянская.

Поддерживает мурманчан и североморцев все предпринимательское сообщество региона. Местные заведения общепита, рестораны гостиниц, кулинарии предоставляют бесплатные горячие обеды тем, кто оставил заявку координаторам акции "Мывместе51". Кто-то помогает финансово, оказывает помощь в перевозке и доставке продуктовых наборов семьям с маленькими детьми и пожилым людям.

"Мало того что предприниматели откликнулись на наши просьбы, у меня до сих пор не переставая звонит телефон, люди сами из разных уголков предлагают свою помощь — финансовую, транспортную, про "обогреть и накормить" я вообще молчу. Я всю жизнь живу в Мурманской области, такого единения людей не помню", — сказала министр туризма и предпринимательства Мурманской области Марта Говор, которая стала одним из инициаторов акции "Мывместе51".

"Кашу детям грела на свечках"

За выходные волонтеры выполнили уже более 300 заявок на различного вида помощь от доставки горячих обедов до временного размещения семей с детьми и пожилых людей в гостиницах Мурманска.

"Я оставила заявку на продукты, так как у меня маленькие дети двух и семи лет. И уже через три часа мне привезли полные пакеты с едой для всей семьи, подарки. Честно сказать, я приятно удивлена, — рассказала мурманчанка Мария Полищук. — У нас плита электрическая, приготовить ничего не могу. Кашу сегодня на свечках грела на балконе, чтобы детей накормить".

Отопление и горячую воду в квартире Марии уже дали, а вот электричество пока восстанавливают. "Днем еще ничего, хоть немного светло, а вот вечером мы, конечно, сидим с фонариками. Дети поначалу боялись темноты, но сейчас уже даже привыкли, хотя мы с нетерпением ждем, когда эта история закончится и аварию устранят", — отметила девушка.

Прогнозы восстановления

По данным заместителя губернатора Ольги Вовк, на третий день блэкаута без света оставались около 73 тыс. человек. К 27 января энергетики установили две временные опоры и начали запускать электричество в тестовом режиме. К вечеру 27 января появились данные, что электроснабжение в Мурманске и Североморске после обрушения опор ЛЭП восстановлено.

Как отметил глава региона Андрей Чибис, полное восстановление опор планируется произвести за неделю. Это оптимистичный сценарий, так как устранение последствий обрушения пяти опор ЛЭП осложняется труднодоступностью места аварии, а также экстремальными погодными условиями с метелью и сильным ветром.

