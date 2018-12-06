Ледостойкая платформа "Северный полюс" отправится в первый рейс в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Ледостойкая платформа "Северный полюс", предназначенная для проведения полного спектра научных исследований в Арктике, отправится в первый рейс в 2021 году. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах проходящего в Санкт-Петербурге форума "Арктика: Настоящее и будущее" руководитель Росгидромета Максим Яковенко.

В 2013 году было принято решение о создании платформы, которую можно вводить в район полюса и несколько лет дрейфовать во льдах. В прошлом году Росгидромет стал заказчиком проекта, строительство решено было вести на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге, на это было выделено 7 млрд рублей. На платформе можно будет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования.

"В 2021 году начнем работать - загоним на Северный полюс, оттуда [ледостойкая платформа "Северный полюс"] к Шпицбергену будет дрейфовать", - сказал он.

Платформе предстоит взять на себя функции дрейфующий научных станций "Северный полюс", которые проводились ежегодно с 1930-х годов по 2010 год. После в связи с таянием льдов создание дрейфующих станций на льдинах стало невозможным. "Нужны льдины 2 м толщиной, находили максимум 1,3, потом станции приходилось эвакуировать", - пояснил Яковенко.

По данным Яковенко, 13 декабря Ромгидромет будет принимать подготовленную проектно-конструкторскую документацию по платформе, в конце декабря начнется раскрой корпуса, в 2019 году - строительство, которое планируется закончить в 2020 году. Платформа "Северный полюс" будет иметь автономность около двух лет и срок службы не менее 25 лет. Она сможет передвигаться во льдах без помощи ледокола и нести борту тяжелый вертолет Ми-8.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран-участниц Арктического совета. Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.