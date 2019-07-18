Алмазы Анабара и люди, которые их добывают. Как живет вахтовый поселок на севере Якутии

В Анабарском районе Якутии есть необычный вахтовый поселок добытчиков алмазов. В народе его называют Пентагоном — за очень похожую форму

Самолет Ан-24 из Якутска с работниками компании "Алмазы Анабара" прилетает в поселок Саскылах — административный центр Анабарского района на севере Якутии. До прииска Маят от поселка — 100 км. Во время распутицы, когда на реке Анабар ледоход, людей перевозит вертолет Ми-8. Десятки мужчин с баулами и дорожными сумками едут на вахту, в основном на четыре месяца. Обратно в Якутск самолет летит с группой работников, чья вахта окончена. Полет длится полчаса. За окном — бескрайняя лесотундра, река Анабар и множество озер.

Описание Самолет Ан-24, которому предстоит совершить 3,5-часовой рейс из Саскылаха, райцентра Анабарского района, в Якутск © Дмитрий Осипов/ТАСС

Летом людей доставляют до места работы по реке. Автобус "Урал" отвозит партию вахтовиков до берега реки. Далее судна на воздушной подушке доставляют новоприбывших работников на прииск. Предприятие по добыче россыпных алмазов в Анабарском районе, созданное в 1998 году, работает круглогодично и круглосуточно. Отличие предприятия "Алмазы Анабара", входящего в акционерную компанию "Алроса", в том, что алмазы здесь добываются открытым способом. Зимой на приисках работают около 700 человек. Летом, когда ведутся промывочные работы, численность работников возрастает до 1200−1300 человек.

Описание Летом работников компании доставляют по реке Анабар, впадающей в море Лаптевых © Дмитрий Осипов/ТАСС

Корреспондент ТАСС с большим трудом, но все же смог побывать в труднодоступном арктическом вахтовом поселке и узнал, как живут и работают тут сотрудники, как удается добывать алмазы в 50-градусные морозы и полярные ночи, какова романтика северного сияния и насколько комфортабельны условия работы в этом суровом крае. Как живется в "Пентагоне" Нас доставляют в вахтовый поселок Эбелях-Гусиный, расположенный в лесотундре. В народе его называют "Пентагон" — это один из четырех вахтовых поселков на участках прииска. Алмазодобытчики назвали его так за необычную форму. "На самом деле это шестиугольник, но в народе укоренилось название — Пентагон", — рассказывает замдиректора прииска Сахаян Потапов.

Описание Замдиректора участка Сахаян Потапов считает, что в компании созданы все условия для профессионального роста, если ты инициативный и нестандартно мыслишь © Дмитрий Осипов/ТАСС

В нем могут разместиться 500−600 человек. Внутри "Пентагона" — жилые блоки, столовая, культурный центр, контора, спортзал, баня. Он считается самым комфортабельным на прииске. "Каждый день на прииске — как день сурка. Смены длятся по 11 часов. Например, работник утром наряд получил, позавтракал, поработал смену, поужинал — и отдых; так каждый день. После двух-трех месяцев работы некоторые не выдерживают и уезжают. Таких мы отпускаем домой. Около 80% адаптируются и им тут нравится", — продолжает он.

Описание При культурном центре есть библиотека, куда еженедельно доставляют республиканскую прессу © Дмитрий Осипов/ТАСС

Единый комплекс зданий идеально подходит для экстремальных условий крайнего Севера и круглосуточной работы. Климат в Анабарском районе очень резкий, быстро меняются времена года. Градусники тут показывают до минус 60 градусов зимой и до плюс 35 летом. Зимой при минус 60 на прииске вводятся так называемые активированные дни, когда люди и техника прекращают работу. "Это происходит очень редко", — уточняет Потапов. Среди других минусов жизни в вахтовом поселке в отдаленной тундре — сильные ветра и пурга, которая заметает все вокруг. "Очевидный плюс зимнего Анабара — северное сияние, которое светит почти постоянно", — считает замдиректора прииска. Внутри общежития есть все, что нужно для отдыха. Экскурсию по "Пентагону" ведет культработник Владимир Сыромятников. В библиотеке — свежие номера республиканских газет, художественная литература. После бани у работников прииска есть выбор: можно почитать, позаниматься в спортзале или отправиться в кинозал.

Описание Вахтовики могут играть в теннис или заниматься в тренажерном зале, но предпочитают именно футбол © Дмитрий Осипов/ТАСС

Вахтовые поселки обеспечены спутниковым интернетом и дизельной электростанцией. Ежегодно для работы прииска доставляют около 30 тыс. тонн дизтоплива. В летнюю навигацию морским путем грузы доставляются из Архангельска и Якутска, грузы из Якутска зимой доставляются автозимником. Для постройки автозимника снег уплотняют и формируют дорогу колесными бульдозерами на базе К700, на реках намораживают ледовые переправы. Зимник также проходит непосредственно по замерзшему льду реки Анабар. На обратном пути сухогрузы (баржи) забирают металлолом. Только в этом году компания в рамках проекта "Чистая Арктика" собрала порядка 1,5 тыс. тонн черного металла. Условия проживания отличные, рассказывает сепараторщик тяжелосредной установки Сергей Щукин. Он после смены в культурном центре играет в теннис. "В каждом блоке стоят стиральные машины. Постельное белье и спецодежда стираются. Летом для работников организуются футбольные матчи", — поделился он. "Север манит" Забота о людях — один из приоритетов компании, рассказывает технолог Александр Игнаткин. Для работников подбирают особый рацион. "Всегда есть свежие овощи и фрукты. У местных хозяйств закупаем свежую рыбу — чир, муксун (белорыбица), оленину. Иногда выдаем замороженную рыбу — делают строганину, салат "Индигирка" из кубиков мороженой рыбы, название которому дала река на севере Якутии. "Сейчас на участке свыше 436 человек. За две недели они съедают 900 кг только оленины. Мы также дополнительно используем говядину, свинину и жеребятину. Если человек сытый — от него и отдачи больше", — рассказывает Александр.

Описание Чтобы хорошо работать, нужно хорошо питаться, считают в компании. В рационе вахтовиков не только говядина и свинина, но и оленина, жеребятина и местная рыба © Дмитрий Осипов/ТАСС

А еще все работники, с которыми я разговаривал, считают, что Север обладает свойством притягивать. "Север — он как магнит. Стоит раз побывать на вахте, и тебя тянет обратно. Лично меня он затянул. Эти красоты, эта природа меня затянула. Когда приезжаю в Якутск, в отпуск, через неделю душа просится обратно. Мне хватает недели отдыха. Здесь все так быстро. Быстро меняются времена года. Северное сияние — очень классно. Было странно привыкать к полярной ночи. Утром и днем — темно, вечером — темно. Летом — белые ночи. Было странно поначалу. Потом привык, все стало родным", — продолжает Игнаткин. Еще один фактор, который мотивирует людей, — зарплата. "Одна из лучших в Якутии", — отмечает водитель "БелАЗа" Сергей Маслов, который работает в компании пятый сезон. "Коллектив подобрался хороший. У людей есть цель — зарабатывать, помогать семье. Все добросовестно работают. Рвемся попасть в "Пентагон". Здесь самые лучшие условия. Все сделано для людей — с комфортом", — говорит он.

Описание По окончании четырехмесячной вахты сотрудники разъезжаются по домам © Дмитрий Осипов/ТАСС