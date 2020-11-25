Комиссия Минобороны по инновационным разработкам определит основные задачи на 2021 год

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Участники заседания комиссии Минобороны РФ по инновационным проектам и технологиям, которое пройдет в среду в Москве под руководством замминистра обороны РФ генерала армии Павла Попова, подведут итоги ее работы и определят основные задачи на 2021 год. Об этом сообщили в военном ведомстве.

"В ходе заседания будут рассмотрены итоги работы комиссии в 2020 году, вопросы организации проектной деятельности Фонда перспективных исследований, опыт взаимодействия с Минобороны России в целях практического применения в Вооруженных Силах РФ полученных результатов интеллектуальной деятельности, а также инициативные разработки, отобранные в интересах органов военного управления, определены основные задачи на 2021 год", - сказали в военном ведомстве.

В работе комиссии примут участие представители органов военного управления, Министерства науки и высшего образования РФ, Российской академии наук, Фонда перспективных исследований и заинтересованных организаций, уточнили в Минобороны РФ.

Данная комиссия была сформирована в 2014 году на основании приказа министра обороны РФ и предназначена для решения комплекса организационных и научно-технических вопросов, направленных на реализацию в интересах Минобороны России инновационных проектов. Организация деятельности комиссии, информационно-аналитическое, научно-методическое и организационно-техническое обеспечение ее работы осуществляется Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ.