В МО РФ сообщили, что нарушений режима прекращения огня в Карабахе за сутки не было

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе за прошедшие сутки не зафиксированы, заявил в понедельник на брифинге представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"За прошедшие сутки режим прекращения огня соблюдался по всей линии соприкосновения", - сказал он.

По его словам, российский контингент миротворческих сил продолжает выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. На 23 наблюдательных постах ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

В Нагорный Карабах при содействии российских миротворческих сил с территории Армении за сутки вернулись 1 699 человек. Всего с 14 ноября в места прежнего проживания вернулись более 25 тысяч беженцев.

Российские миротворцы оказывают помощь ремонтным бригадам в восстановлении линий электропередач, газопровода, линий связи и трансформаторных подстанций. За сутки на территории Нагорного Карабаха восстановлено три опоры линий электропередач, 1 200 метров газопровода, более 1500 метров линий связи и две трансформаторных подстанции.