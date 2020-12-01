Российские миротворцы в Карабахе обезвредили около 1 тыс. взрывоопасных предметов

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие российского миротворческого контингента разминировали около 10 километров дорог и обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.

"Российские миротворцы провели очистку от взрывоопасных предметов на участке местности в Лачинском коридоре и обеспечили безопасность работы ремонтных бригад по восстановлению высоковольтной линии электропередач, разрушенной во время боевых действий. <...> Всего в ходе миротворческой операции в Нагорном Карабахе инженерными подразделениями очищено более 29 гектаров местности и около 10 километров дорог, проверено более 100 домов и социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено около 1 000 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обнаруженные взрывоопасные предметы, а также брошенные или несработавшие боеприпасы вывозятся на специально оборудованный полигон, где уничтожаются. На месте саперы подрывают те боеприпасы, которые нельзя безопасно эвакуировать.

В ведомстве отметили, что миротворцы РФ также обеспечивают безопасность работ по восстановлению линий электропередач, газопровода, линий связи и трансформаторных подстанций. За прошедшие сутки было восстановлено три опоры линий электропередач, 1,2 тыс. метров газопровода, более 1,5 тыс. метров линий связи, две трансформаторные подстанции.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Российские миротворцы находятся в зоне нагорнокарабахского конфликта в соответствии с договоренностями, зафиксированными 9 ноября в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении огня в регионе. Основу миротворческого контингента составляют подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте.