Шойгу дал полгода на очистку складов ВКС, ВМФ и инженерных войск от непригодного имущества

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Арсеналы и склады Воздушно-космических сил, Военно-морского флота и инженерных войск должны быть освобождены от непригодного имущества до мая следующего года. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в пятницу.

Одним из вопросов на совещании стало обсуждение работы ВКС, ВМФ и инженерных войск по высвобождению арсеналов, баз и складов от непригодного имущества.

"В соответствии с планами в мае 2021 года необходимо завершить списание, утилизацию и реализацию непригодного имущества, которое накопилось на объектах хранения по состоянию на сентябрь текущего года", - сказал Шойгу.