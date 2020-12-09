Военные медики развернули дополнительные пункты медпомощи в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российские военные врачи развернули дополнительные пункты оказания первичной медицинской помощи в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Для оказания первичной медико-санитарной помощи военными медиками развернуты дополнительные медицинские пункты в населенных пунктах Степанакерт, Ходжалы и на наблюдательном пункте российских миротворческих сил в Лачинском коридоре", - сказали в военном ведомстве. В министерстве рассказали, что в этих пунктах прием ведут врачи различных специальностей, а также оказывают помощь психологи.

"Дополнительные медицинские пункты оснащены современным медицинским оборудованием и имеют возможность проводить осмотр и первичную диагностику пациентов на местах", - подчеркнули в Минобороны.

По данным военного ведомства, за сутки российские военные врачи медицинского отряда специального назначения (МОСН) оказали помощь почти четырем десяткам пациентов, среди них пятеро детей. В составе подразделений МОСН в Нагорном Карабахе работают более 60 медицинских специалистов, среди которых военные хирурги, анестезиологи-реаниматологи, терапевты и эпидемиологи.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

По данным Минобороны РФ, основу контингента составили подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Российские наблюдательные посты выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией располагается в Степанакерте. Ведется круглосуточный мониторинг обстановки.