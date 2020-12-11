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Российские РЛС за неделю сопроводили 30 самолетов и шесть беспилотников у границ РФ

Нарушений воздушного пространства России не допущено

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские радиолокационные станции за прошедшую неделю брали на сопровождение 36 летательных аппаратов иностранных государств у границ РФ. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 30 самолетов-разведчиков и шесть беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все полеты летательных аппаратов проходили под контролем российских РЛС.

По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено. В Минобороны также отметили, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 131 летную смену на 60 аэродромах.

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