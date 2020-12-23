Шойгу сообщил, что заболеваемость коронавирусом в армии на 37% ниже средней по стране

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Вооруженных силах РФ благодаря принятым мерам сейчас на 37% ниже, чем в среднем по стране, сообщил в среду министр обороны Сергей Шойгу на заседании общественного совета ведомства.

"Принятые нами меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции в армии и флоте дали свои результаты. У нас на сегодняшний день на 100 тыс. человек в вооруженных силах заболеваемость на 37% ниже, чем в целом по стране", - сказал министр.

Шойгу отметил, что в армии продолжается вакцинация от вируса препаратом "Спутник V". В этой кампании, уточнил министр, в том числе задействована военно-транспортная авиация для оперативной доставки вакцины в отдаленные гарнизоны в разных уголках страны.

Глава ведомства также напомнил, что министерство за год возвело по России 30 многофункциональных медицинских центров для лечения больных с коронавирусом. В эти центры, добавил он, поставлено 24 тыс. единиц разного медицинского оборудования.