Начальник войск ПВО сообщил об особом внимании обучению борьбе с беспилотниками

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Войска противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск РФ уделяют повышенное внимание обучению расчетов борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БЛА). Об этом в пятницу в интервью газете "Красная звезда" сообщил начальник войск ПВО СВ генерал-лейтенант Александр Леонов.

"Особое внимание необходимо уделять обучению командиров войсковой ПВО организации противодействия БЛА, совершенствованию способов их обнаружения и уничтожения. Это направление активно развивается, внедряется перспективная тактика применения подразделений ПВО, что нашло отражение в новых боевых уставах, методических рекомендациях по борьбе с БЛА, в материале, разрабатываемом в помощь командирам всех степеней для эффективной организации и проведения занятий по тактической, специальной и разведывательной подготовке", - проинформировал Леонов.

Как сообщил генерал, в рамках Дня специалиста ПВО с военнослужащими, привлекаемыми в состав постов воздушного наблюдения, проводятся тренировки по уничтожению микро- и мини-БЛА, а также практические стрельбы из стрелкового оружия по воздушным целям.