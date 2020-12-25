Вертолеты ВКС России провели патрулирование стратегической автомагистрали в Сирии

ПРОВИНЦИЯ ХАСЕКЕ /Сирия/, 25 декабря. /ТАСС/. Вертолеты армейской авиации ВКС России провели воздушное патрулирование стратегически важной автомагистрали М-4 в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии.

"Совершили воздушное патрулирование по маршруту трассы М-4 и прилегающей к ней территории. Незаконных вооруженных формирований и нарушений режима прекращения огня не выявлено", - сообщил журналистам по итогам рейда один из пилотов.

По словам пилота, вертолеты патрулируют местность на предельно малой высоте - от 50 до 100 м. Полеты проводятся без ориентиров на местности, с ограничением использования навигационных систем. Пилоты и наблюдатели на борту должны убедиться в отсутствии на дороге скоплений стоящих автомобилей и активности незаконных вооруженных формирований вблизи нее.

Группа насчитывает два вертолета: первым летит Ми-8АМТШ, а за ним следует транспортно-боевой Ми-35, который готов при необходимости ответить на провокации с земли ракетным залпом. Помимо огневой мощи, отмечают пилоты, российские машины обладают уникальной живучестью, что делает их серьезными противниками в случае боестолкновения.

22 октября 2019 года президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские силы были введены в районы, граничащие с турецкой зоной безопасности. 1 ноября того же года российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

Летчики ВКС РФ, помимо воздушной разведки, в ходе патрулирования принимают участие в сопровождении колонн военной полиции.